Organizátoři CSNOG 2024 vyhlásili Call for Abstracts, v nabídce jsou tři programové sekce

Pořadatelé v pořadí již sedmého ročníku komunitního setkání správců nejen českých a slovenských sítí CSNOG 2024 dnes vyhlásili Call for Abstracts a Call for Partners. Zájemci o vystoupení mohou své abstrakty přihlašovat do 31. října, a to přímo na webu akce. Společnosti, které by chtěly CSNOG 2024 podpořit, najdou bližší informace o možnostech partnerství či sponzorství na webu komunitního setkání. CSNOG 2024 se uskuteční 23. a 24. ledna 2024 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.





„Rádi bychom program tohoto komunitního setkání rozšířili a tím ho zatraktivnili pro ty, kterých se správa sítí týká jen částečně. Proto jsme k tradiční sekci věnované správě sítí, která bude opět hlavním pilířem programu, přidali možnost registrovat příspěvky do tracků věnovaných legislativě a regulaci a potom akademickým projektům, tedy síťařským aktivitám, jimž se věnují studenti a jejich pedagogové na vysokých školách v Čechách a Slovensku,“ uvedl za programový výbor jeho předseda Ondřej Caletka.





Organizátory setkání správců sítí CSNOG 2024 jsou sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.