Ostrava má problém s chlazením superpočítačů, chystá se upgrade. Koupeny mají být až tři stroje za miliardu

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava se chystá výrazně posílit chlazení. Souvisí to s plány na expanzi, kdy by v Ostravě vedle sebe mohly běžet až tři výkonné sálové superstroje.





“Když vedle současné jedničky superpočítače Karolina nainstalujeme systém stejného rozsahu, budeme mít velký problém,” řekl Lupě ředitel IT4Innovations Vít Vondrák.

V Ostravě nyní běží mašiny Karolina a Barbora, pomalu se ale chystá jejich obměna, hotovo by mělo být nejpozději do konce roku 2026. Karolina má teoretický výkon 15,7 petaflops a jen v akcelerované části má 576 karet Nvidia A100, po nichž je mimochodem kvůli boomu generativní AI a AI obecně velká poptávka. Nástupce Karoliny bude mít výkon vyšší úměrně novější generaci, polepší si i slabší Barbora.

IT4Innovations zároveň možná získá další výkonný stroj. Pražská organizace INDRC zaměřená na výzkum neurodegenerativních nemocí jako je alzheimer společně s Paris Brain Institute a dalšími partnery připravuje projekt CLARA zaměřený právě na boj s onemocněními mozku. Součástí má být i pořízení superpočítače, a to až za 600 milionů korun – záleží, jak dopadnou debaty o financování z evropského programu OP JAK.

Celkově by se tak do Ostravy mohly pořídit tři nové superpočítače za zhruba miliardu, přičemž během obměny není vyloučen souběžný chod více strojů po nějakou dobu. Ostrava také chystá nákup prvního kvantového počítače v Česku.

IT4Innovations už teď, když je venku 35 stupňů, mají s chlazením problém. To pracuje s výkonem 2,4 MW, v plánu je dostat se až na 4,5 MW.

IT4Innovations je zároveň součástí mezinárodního uskupení LUMI provozujícího stejnojmenný finský superpočítač, který je evropskou jedničkou a světovou pětkou. Ve fázi příprav už je nákup druhé generace LUMI Next. Finská vláda na něj chce dát 250 milionů eur a zbytek přihodí členové konsorcia. Celkově by to mohlo hodit až 600 milionů eur (15 miliard korun) včetně prostředků od Evropské komise.

Není jasné, kolik přispěje Česko, Vondrák mluví o ideální sumě až 15 milionů eur. Na aktuální LUMI, který vyšel na 240 milionů eur, jsme poslali pět milionů eur. Vyrábí se v Kutné Hoře. Čeští vědci a další zájemci teď mají k tomuto stroji s 12 tisíci akcelerátory AMD přístup.

Výkon LUMI Next by mohl jít výrazně nad pět exaflops. Instalace se očekává v roce 2027. Podle toho, jak bude vypadat LUMI Next, se nastaví parametry nástupce Karoliny, zejména v oblasti akcelerátorů.