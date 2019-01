 »  Petr Kováčik rozjíždí Blabu.com na online výuku cizích jazyků s rodilými mluvčími

David Slížek

Po úspěšném vybudování a prodeji Skrz.cz se podnikatel Petr Kováčik pouští do dalšího byznysu. Spolu s Evou Peterkovou (COO) a Tomášem Strejčkem (CTO) pracuje na službě Blabu, která má nabídnout nové možnosti online výuky cizích jazyků.

„Chceme být marketplace, které bude propojovat rodilé mluvčí s lidmi, kteří se chtějí zlepšit v konverzaci v cizím jazyce a konverzovat na různá témata. Klíčové vlastnosti jsou pak, že to je kompletně online přes videohovory, instatní bez nutnosti rezervace pravidelných lekcí dopředu a hlavně zcela flexibilní podle požadavku zájemce o konverzaci. Takže konverzace může být klidně i jen na 15 minut ve 23:00,“ popisuje Kováčik pro Lupu, jak má služba fungovat.

Petr Kováčik, Tomáš Strejček a Eva Peterková

Cenu za čas strávený konverzací si podle něj bude stanovovat rodilý mluvčí a bude na zájemci, aby ji přijal nebo odmítl. Výši ceny bude na základě referencí hlídat Blabu. „Chceme zásadně usnadnit výběr, s kým si budete volat, a do budoucna to všechno podpořit machine learningem a jednoduše rovnou nacházet lidi, kteří si budou mít co říct,“ dodává Kováčik.

Projekt je momentálně ve fázi vývoje, spuštění první verze (minimum viable product, MVP) pro pozvané uživatele má v plánu na duben 2019. Rozjezd startupu Kováčik financuje ze svých peněz. „Plán je nyní investovat do rozjezdu řádově 1 milion USD z mých prostředků. Nyní jsem jediný vlastník a s co-foundery jsme domluvení na opčním programu. Investory nepotřebuji na okamžitý rozjezd, ale budeme hledat strategické investory na globální expanzi,“ vysvětluje Kováčik.

Veřejný start služby plánuje na letošní podzim, kdy chce také kromě angličtiny nabízet konverzace ve španělštině, němčině, francouzštině a portugalštině. „Do 16 měsíců bych chtěl, aby Blabu bylo break even, ale to se samozřejmě může cíleně oddalovat, pokud to bude dávat smysl. Klíčová bude akvizice uživatelů a abychom za 1,5 roku zprostředkovali už desítky tisíc konverzací denně,“ popisuje Kováčik své plány do budoucna.