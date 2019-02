 »  Pirátská novela má umožnit založení firmy během jednoho dne a přes internet

Karel Wolf

Legislativní novela, kterou včera představila veřejnosti Česká pirátská strana, umožňuje založení firmy za jeden den a kompletně přes internet. Novelu předběžně podpořili zástupci všech sněmovních stran s výjimkou KSČM.

Novela má za cíl umožnit občanům založit společnost s ručením omezeným během 1 dne přes internet s menšími poplatky než dnes, ideálně pak také s možností platby například kartou. „Nechceme tím říkat, že proces zakládání obchodní společnosti je dnes největší překážkou pro začínající podnikatele. Určitě jim však při začátku podnikání každé zlevnění a zjednodušení pomůže. Přidejme se mezi státy jako Estonsko či Velká Británie, ve kterých to za jeden den, online a navíc levněji jde,“ komentuje včera představený návrh pirátský poslanec Martin Jiránek.

„Dnes člověk musí kvůli založení s. r. o. obejít notáře, banku, živnostenský úřad a další instituce, pod 9,5 hodiny se přitom podle našich propočtů většinou nedostane. My to chceme zjednodušit, aby si to člověk mohl všechno udělat přes internet a jediné, s čím by měl jít na úřad, je ověření identity (a lidé s elektronickými občankami ani to ne)," dodal Jiránek.

Novela zákona počítá s tím, že by bylo nadále možné využít i dosavadní způsob zakládání živnosti nebo společnosti s ručením omezeným, nová metoda ale umožní celý postup urychlit a zlevnit. Založení společnosti dnes vychází podle Pirátů na 5 000 až 12 000 korun, jejich metodou by se měl občan vejít do 500 Kč.

„ČR letos v žebříčku snadnosti podnikání Světové banky spadla o pět míst na 35. místo. Před námi je drtivá většina nejbohatších zemí a některé země bývalého východního bloku jako například Estonsko. V kategorii založení firmy však ČR spadla z 81. příčky až na 115. místo z téměř 200 zemí. Zaostáváme tedy i za desítkami rozvojových zemí, včetně Burkiny Faso nebo Rwandy. Pirátský návrh by ČR v žebříčku posunul blíže ke špici,” doplnil Jiránek.

Navrhovaná změna se přímo týká pěti zákonů – zákonu o živnostenském podnikání, zákonu o soudních poplatcích, zákonu o správních poplatcích, zákonu o obchodních společnostech a družstvech, zákonu o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých Fondů.

Novela samotná přináší automatizaci zápisu do rejstříků – pokud údaje vyplněné ve formuláři jsou správné a v souladu se zákonem (a toto lze automatizovaně ověřit), zápis bude proveden bez potřeby ruční kontroly soudem, snížení povinných poplatků na 500 Kč z dnešních 5 000 Kč (v případě standardizované smlouvy), v případě, že má společnosti základní kapitál do 5000 Kč, počítá novela s tím, že bude společník zproštěn vkladové povinnosti, protože u takto nízké částky postrádá smysl a celý proces pouze zdržuje.

Piráti společně s novelou představili také internetovou aplikaci, která ukazuje, jak by bylo v budoucnu možné firmu přes internet zakládat. Ta ale v současné podobě vyžaduje založení řady dat ručně, protože nemá přístup do základních rejstříků.