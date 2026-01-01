Lupa.cz  »  Podívejte se na dokument o kultovním českém herním propadáku Original War, je zdarma

Podívejte se na dokument o kultovním českém herním propadáku Original War, je zdarma

Jan Sedlák
Dnes
Original War Autor: Altar Interactive

Uskupení Visiongame, které dlouhodobě provozuje archiv českých a slovenských her a vývojářů, zdarma vydalo dokument o kultovní tuzemské strategii Original War od již zaniklého studia Altar Interactive. Video má zhruba hodinu a čtvrt, dělalo se na něm tři roky a podívat se na něj můžete na YouTube.

Original War vyšla v roce 2001 a měla velmi dobré přijetí kritiků. Vydavatel v podobě Titus Interactive se ale dostal do existenčních problémů a strategii nevěnoval dostatečnou marketingovou a prodejní podporu, takže prodejně zapadla. Jak to ale u podobných děl bývá (hru lze označit za jednu z nejlepších vytvořených v Česku), postupně se tvořil její kultovní status a populární je i dnes. Bohemia Interactive hru umístila na Steam a dodnes k ní přidává aktualizace – naposledy z poloviny letošního prosince.

“Hra je volně inspirována románem Poslední den stvoření Wolfganga Jeschkeho. V knize jsou americké vojenské jednotky vyslány dva miliony let nazpět strojem času, kde mají přečerpat všechnu ropu z oblasti Blízkého východu na americké území. Důvodem je strach z obrovských zisků arabských zemí a jejich obtížně kontrolovatelný fanatický nacionalismus. Ovšem nápad takovéto cesty v čase neměli jen Američané. Ve hře se ale nebojuje o ropu, tu zde nahrazuje fiktivní nerost zvaným siberit,” shrnuje Wikipedie. Titul je dostupný i s českým dabingem.

V dokumentu od Visiongame vystupují původní vývojáři David Spáčil, David Zapletal, Martin Klíma (spoluzakladatel Warhorse), Vilma Kadlečková, Radim Křivánek, Radim Pech, Robert Hoffman, Tomáš Kučerovský a Vladimír Chvátil.

“Dokument se soustředí na samotný vznik hry, zákulisí vývoje i dobový kontext — období, kdy se hry často dělaly s obrovským nadšením, osobním nasazením a jasnou vizí, i když podmínky zdaleka nebyly ideální. Výpovědi působí upřímně a konkrétně: zaznívají radosti z průlomů, i momenty, kdy věci skřípaly, nešly podle plánu nebo se musely nějak vymyslet,” shrnují tvůrci.

Jan Sedlák

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

