Podvodníci s AI šijí v Evropě podvody na míru, reklamy ladí s kulturou země

Iva Brejlová
Dnes
Kyberpodvody Autor: Check Point Software Technologies

Umělá inteligence umožňuje kyberzločincům vytvářet falešné reklamy na léky na hubnutí, které reagují na kulturní rozdíly jednotlivých zemí. V Německu například zdůrazňují certifikáty a standardy, v Itálii více pracují s kombinací přírodní a tradiční medicíny. Už nejde o pouhé překlady, ale o od základu nově vytvořené sofistikované verze, které vznikají v řádu minut a jsou přitom šité přímo na míru lokálním zvyklostem i institucím, uvádí společnost Check Point Software Technologies.

Ve Velké Británii podvodníci u těchto reklam napodobují národní zdravotnický systém NHS, který má u Britů vysokou důvěru. Ve Španělsku zase zneužívají logo státního regulátora AEMPS. V Německu kromě zmíněného odkazují na úřad BfArM, kombinace cílící na tuto zemi podle Check Point odpovídá tamní preciznosti v regulacích. Ve Francii se reklamy zaměřují na oficiální zdravotnické struktury a odvolávají se tak na instituci ANSM. Všude přitom používají národní vlajky, obrázky místních nemocnic a zdravotníků.

„S pomocí umělé inteligence vzniká celý ekosystém padělků, falešných lékařů, laboratorních zpráv, certifikátů a recenzí,“ popisuje Check Point. „V Evropě vidíme spoustu případů, kdy podvodníci napodobují národní zdravotnické instituce. Neprodávají jen falešné léky GLP-1, ale klonují identity organizací, kterým důvěřují miliony lidí,“ varuje Miloslav Lujka, který má na starosti ve firmě mimo jiné Českou republiku.

Check Point reaguje analýzou na to, že se zločinci snaží zneužít celosvětový zájem o léky GLP-1, jako jsou Ozempic, Wegovy a Mounjaro. Kliniky bojují s nedostatkem léků a výrobci upozorňují na možné omezení dodávek, takže prudce vzrostla poptávka po různých alternativách.

Průša zdarma uvolňuje zdrojová data svých 3D tiskáren, vytvořil pro to vlastní otevřenou licenci

Průša zdarma uvolňuje zdrojová data svých 3D tiskáren, vytvořil pro to vlastní otevřenou licenci

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

