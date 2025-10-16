Lupa.cz  »  Policie v akci Záblesk zadržela obchodníky s elektronikou, měli krátit daně za pět miliard

Policie v akci Záblesk zadržela obchodníky s elektronikou, měli krátit daně za pět miliard

Jan Sedlák
Dnes
Policie ČR - ilustrační foto Autor: Depositphotos

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) třináctého října rozjela akci nazvanou Záblesk. Úzce na ní spolupracuje s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO), zapojila i takzvaná Daňová kobra. Řeší se krácení daně z přidané hodnoty v rámci obchodů s elektronikou. Škoda byla podle kriminální policie vyčíslena na 4,7 miliardy korun, což je případ s nejvyšší škodou v historii NCOZ.

“Skupina podezřelých osob měla podle našich závěrů dlouhodobě dovážet elektroniku ze třetích zemí (zejména z USA, Spojených arabských emirátů a Hongkongu) na území EU prostřednictvím společností se sídlem v České republice. Tyto společnosti měly následně formálně deklarovat dodávky zboží v rámci EU firmám se sídly v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Ve skutečnosti však tyto zahraniční společnosti neměly vykonávat žádnou činnost, kdy zboží podle našich závěrů nepřevzaly ani za něj nezaplatily. Předmětná elektronika měla být dodávána jiným, dosud neustanoveným subjektům,” informovali kriminalisté.

V rámci akce Záblesk bylo provedeno 19 domovních prohlídek a prohlídek dalších prostor. Zadrženo bylo 10 osob, které byly patnáctého října poslány do vazby. Pokud dojde k jejich odsouzení, hrozí jim pět až 10 let odnětí svobody. Dále byl zajištěn majetek za 42 milionů korun. Kromě Česka se zasahovalo v Polsku a na Slovensku.

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

