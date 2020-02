 »  Policie vznesla obvinění kvůli IT zakázkám na MPSV

Karel Wolf

Národní centrála proti organizovanému zločinu vznesla dvě obvinění kvůli IT zakázkám na ministerstvu práce a sociálních věcí, informují o tom dnes iRozhlas.cz a Lidovky.cz.

Podle deníku policie zadržela Jana Baláče, náměstka ekonomické sekce a sekce pro informační technologie (blízkého spolupracovníka ministryně Jany Maláčové) a dalšího nejmenovaného zaměstnance úřadu v souvislosti se zakázkami na informační systémy ministerstva. iRozhlas.cz pro změnu přinesl doplňující informaci, že policie zasahuje také v sídle společnosti OKSystem.

„Dnešního dne zahájil policejní orgán Policie ČR, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, Odbor závažné hospodářské trestné činnosti, trestní stíhání 2 fyzických osob pro zločin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. b) trestního zákoníku a přípravu zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 20 odst. 1 trestního zákoníku k § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a, b) trestního zákoníku, a to v souvislosti s probíhajícím a plánovaným zadávacím řízení na veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,“ potvrzuje informaci alespoň částečně i dnešní zpráva státního zástupce Zdeňka Matula z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

MPSV již delší dobu plánuje přechod na nový resortní informační systém, který by mělo společně tvořit několik dílčích systémů. Původní plán počítal s přechodem od roku 2017 a rozpočtem 1,5 miliardy Kč. Systém do dnešního dne neběží a podle současných plánů má dojít ke zprovoznění alespoň části systému od příštího roku a to za cenu, která překročila původní rozpočet zhruba o miliardu.