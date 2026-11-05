Poplatky by podle Nachera mohly skončit nejdříve v červenci 2027

Patrik Nacher (ANO) odhaduje schválení změny financování České televize a Českého rozhlasu na duben či květen 2027. Ministerstvo financí připravuje další variantu. Podle Martina Kolovratníka (ANO) se uvnitř hnutí názory na výši příspěvků pro obě média liší.
Druhé čtení novely očekává místopředseda sněmovny Patrik Nacher na začátku ledna. „Realisticky si myslím, že to schválíme tak v dubnu či květnu. Takže nejdříve by to mohlo platit od 1. července 2027, tedy od pololetí,“ řekl ve čtvrtečním rozhovoru pro iDNES.cz.
Sám by ale kvůli administrativním dopadům upřednostnil účinnost od 1. ledna. Zdůraznil, že tato preference je jeho osobním názorem. Obě média podle něj musejí mít po schválení zákona dostatek času na přípravu nového režimu.
Nacher prosazuje státem zajištěný finanční základ doplněný dobrovolnými platbami. Příspěvek ze státního rozpočtu by se podle něj mohl odvozovat od určitého koeficientu. Konkrétní způsob výpočtu ani výši v rozhovoru neupřesnil. „A dobrovolné poplatky by byly financemi navíc,“ uvedl. Mezi prvním a druhým čtením chce také diskutovat o vymezení veřejné služby a souběžně o kontrole hospodaření Nejvyšším kontrolním úřadem.
Poslanec Martin Kolovratník ve středečních Dvaceti minutách Radiožurnálu potvrdil, že další variantu financování připravují odborníci a úředníci ministerstva financí. Nejprve ji má projednat koalice, teprve potom ji chce představit veřejnosti a opozici. Podrobnosti by podle něj měly být známé nejpozději na veřejném slyšení ve sněmovně 26. listopadu od 14 hodin.
„To potvrdit nemohu, že už jsme rozhodnuti,“ odpověděl Kolovratník na otázku, zda se ANO shodlo na zvýšení částek oproti nynějšímu návrhu. Osobně by hledal kompromis mezi současnou úrovní financování a částkami v předloze. Za nepřijatelné by považoval, pokud by nedostatek peněz vedl k omezení regionálních stanic rozhlasu. U televize upozornil na již přijaté závazky a výrobní plány.
Kolovratník je také otevřený silnějším pojistkám nezávislosti. Osobně mu dává smysl, aby změna financování vyžadovala souhlas obou komor parlamentu a sněmovna nemohla přehlasovat Senát. Zmínil i možnost ústavní úpravy. Za celý klub ANO se nezaručil, výrazný odpor k takové pojistce v něm ale podle svých slov nezaznamenal.
Od zrušení povinných poplatků oba politici ustoupit nechtějí. Kolovratník v tomto bodě popsal klub ANO jako jednotný. Nacher prohlásil, že postoj koalice nezmění ani případná masová účast na demonstraci na Letné 15. listopadu. Odkázal na předvolební slib hnutí. Právo zaměstnanců obou médií na úterní stávku oba uznali.
Úvahy navazují na dřívější vyjádření premiéra Andreje Babiše, který připustil financování mimo státní rozpočet a mluvil také o dobrovolných platbách. Projednávaná předloha zatím nahrazuje povinné poplatky příspěvky ze státního rozpočtu. Jejich navrhovaná výše by znamenala nižší příjmy obou institucí. Evropská vysílací unie a další mediální a novinářské organizace varovaly, že snížení ohrožuje schopnost médií plnit veřejnou službu.
Novelu koalice posunula do druhého čtení 24. října ve 4:36 ráno. Výbor pro média a kulturu přerušil projednávání a podle schváleného harmonogramu se má k návrhu vrátit 10. prosince. Pozměňovací návrhy mají poslanci výboru předat do 27. listopadu. Vládní návrh původně počítal s účinností od ledna 2027. Povinnost platit televizní a rozhlasové poplatky dál trvá.