Pořady z Apple TV už jsou v Canal+, maximální kvalita je HD

Autor: Apple

Zákazníci streamovací služby Canal+, operátora Skylink a společnosti FreeSat mohou od února sledovat seriály a filmy z Apple TV. Všechny pořady jsou s českými a slovenskými titulky.





V nabídce jsou pořady, které vznikly pod hlavičkou Apple Originals. Sledovat můžete například Zabijáky rozkvetlého měsíce, seriály Nadace, Monarch: Odkaz monster, Silo, For All Mankind, The Morning Show, Ted Lasso nebo válečné drama Vládcové nebes.





Obsah je však v nižší kvalitě než přímo na Apple TV. „Obraz je v HD, zvuk Dolby Atmos,“ potvrdilo na dotaz Digizone.cz české zastoupení Canal+. Přímo na Apple TV jsou přitom pořady v rozlišení 4K.

Zákazníci Canal+ naleznou nabídku Apple TV+ v balíčku Komplet. Jeho součástí je přístup do videotéky Canal+, filmové programy z rodiny FilmBox, stanice Canal+ Action a všechny sportovní programy Canal+ Sport. Není nutné instalovat speciální aplikaci pro Apple TV, stačí spustit aplikaci Canal+.

Zákazníci Skylinku musí mít balíček Kombi+ Apple TV+, Premium, Komplet nebo Canal+ Komplet. Součástí všech balíčků je přístup do videotéky Canal+ nebo sportovní programy Canal+ Sport. Pořady z Apple TV si pak mohou zobrazit v rámci aplikace Skylink Live TV.

Zákazníci FreeSatu najdou nabídku Apple TV+ v balíčcích FreeSat Kombi+ Apple TV+ nebo FreeSat Premium.