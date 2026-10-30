Portál Bold News spouští investigativní projekt Control

Reportéři Zuzana Černá a Václav Crhonek navážou na svou práci v PastVině novým investigativním projektem Control. Vzniká pod platformou Bold News a zaměří se především na mladé publikum.
Control bude kombinovat nepravidelně vydávané terénní reportáže s týdenním podcastem ve zvukové a obrazové podobě. První díl má vyjít v neděli 1. listopadu v 18 hodin na YouTube kanálu Bold News TV.
Podle tiskové zprávy nabídne rozhovory, analýzy dat i informace z politického zákulisí. Reportáže mají přiblížit také postup novinářské práce od prvních podkladů po výsledné zpracování.
Pro dvojici jde o pokračování po červencovém konci PastViny. Projekt skončil kvůli nedostatku financí, necelý rok po zahájení činnosti. Hlavní reportáže zveřejňoval zdarma, bonusový obsah nabízel předplatitelům na platformě HeroHero.
Zakladatel Hlídače státu Michal Bláha v červencovém rozhovoru pro Lupu vysvětlil, že PastVina potřebovala dva roky na dosažení finanční soběstačnosti. Hlídač státu do jejího rozjezdu vložil dva miliony korun, další podporu na celé potřebné období se však zajistit nepodařilo. Černá už při ukončení projektu avizovala, že s Crhonkem hledají možnost pokračovat společně s dalšími novinářskými projekty.
Oba reportéři dříve působili v pořadech 168 hodin a Reportéři ČT. Po odchodu z České televize se spojili s Hlídačem státu a na podzim 2025 spustili PastVinu, která propojovala videoreportáže s jeho datovými analýzami.