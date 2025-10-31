Lupa.cz  »  Vzniká investigativní PastVina, založil ji Hlídač státu s bývalými reportéry ČT

Vzniká investigativní PastVina, založil ji Hlídač státu s bývalými reportéry ČT

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Zuzana Černá a Václav Crhonek, projekt PastVina Autor: PastVina
Zuzana Černá a Václav Crhonek, projekt PastVina

Na českou mediální scénu vstupuje nový investigativní projekt PastVina, který oficiálně zahájí svou činnost 4. listopadu 2025. Projekt založila organizace Hlídač státu a jeho hlavními tvářemi jsou bývalí reportéři České televize Zuzana Černá a Václav Crhonek.

K financování činnosti spustili autoři veřejnou sbírku na portálu Donio s cílovou částkou jeden milion korun. Projekt se má zaměřit na tvorbu videoreportáží, kterých plánuje v prvním roce zveřejnit desítku. První reportáž se bude věnovat tématu sportovních dotací.

Dle vyjádření autorů je formát videoreportáží výrobně nákladný, což je důvodem sbírky, ale zároveň jej považují za atraktivní pro diváky, včetně mladší generace. Získané prostředky chtějí využít na rozšíření datových analýz, a pokud dosáhnou vyšší cílové částky, plánují rozšířit redakci o dalšího novináře a doplnit obsah o satirické formáty.

Na dodržování novinářské etiky a nezávislost projektu má dohlížet nově zřízená redakční rada. Jejími členy jsou mediální manažer a bývalý vládní zmocněnec pro média Michal Klíma, první ředitel České televize Ivo Mathé, šéfredaktorka serveru Mediaguru Martina Vojtěchovská a producentka Kamila Zlatušková. Projekt rovněž plánuje zveřejnit svůj etický kodex.

Zuzana Černá a Václav Crhonek působili v České televizi v pořadech 168 hodin a Reportéři ČT, kde se věnovali tématům korupce a politického zákulisí. Mezi jejich známé kauzy patří například majetkové poměry exministra zdravotnictví Petra Arenbergera či nekalosti kolem developerského projektu v nejpřísněji chráněné oblasti Krkonoš. Zuzana Černá je také spoluautorkou reportáže o střelbě na Filozofické fakultě, která získala Novinářskou cenu 2024.

Zakladatelé PastViny uvádějí, že chtějí propojit investigaci s datovým zázemím Hlídače státu a že jejich stěžejní zjištění budou volně dostupná. Předplatitelé dostanou bonusové materiály.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent Microsoft Office﻿ a Google Workspace﻿?

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Umělá inteligence ovlivňuje českou vědu: Akademie věd spouští program Strategie AV21 AI

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

AI není krátkodobý výstřelek

Konference CIF25: 20 let médií, AI a budoucnost marketingu. Přijďte 4. listopadu
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).