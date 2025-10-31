Vzniká investigativní PastVina, založil ji Hlídač státu s bývalými reportéry ČT

Na českou mediální scénu vstupuje nový investigativní projekt PastVina, který oficiálně zahájí svou činnost 4. listopadu 2025. Projekt založila organizace Hlídač státu a jeho hlavními tvářemi jsou bývalí reportéři České televize Zuzana Černá a Václav Crhonek.
K financování činnosti spustili autoři veřejnou sbírku na portálu Donio s cílovou částkou jeden milion korun. Projekt se má zaměřit na tvorbu videoreportáží, kterých plánuje v prvním roce zveřejnit desítku. První reportáž se bude věnovat tématu sportovních dotací.
Dle vyjádření autorů je formát videoreportáží výrobně nákladný, což je důvodem sbírky, ale zároveň jej považují za atraktivní pro diváky, včetně mladší generace. Získané prostředky chtějí využít na rozšíření datových analýz, a pokud dosáhnou vyšší cílové částky, plánují rozšířit redakci o dalšího novináře a doplnit obsah o satirické formáty.
Na dodržování novinářské etiky a nezávislost projektu má dohlížet nově zřízená redakční rada. Jejími členy jsou mediální manažer a bývalý vládní zmocněnec pro média Michal Klíma, první ředitel České televize Ivo Mathé, šéfredaktorka serveru Mediaguru Martina Vojtěchovská a producentka Kamila Zlatušková. Projekt rovněž plánuje zveřejnit svůj etický kodex.
Zuzana Černá a Václav Crhonek působili v České televizi v pořadech 168 hodin a Reportéři ČT, kde se věnovali tématům korupce a politického zákulisí. Mezi jejich známé kauzy patří například majetkové poměry exministra zdravotnictví Petra Arenbergera či nekalosti kolem developerského projektu v nejpřísněji chráněné oblasti Krkonoš. Zuzana Černá je také spoluautorkou reportáže o střelbě na Filozofické fakultě, která získala Novinářskou cenu 2024.
Zakladatelé PastViny uvádějí, že chtějí propojit investigaci s datovým zázemím Hlídače státu a že jejich stěžejní zjištění budou volně dostupná. Předplatitelé dostanou bonusové materiály.