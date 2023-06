Portál České kino přešel do omezeného režimu, nepřijímá registrace

Autor: České filmové centrum

Videotéka České kino omezuje po půl roce provoz. V e-mailu předplatitelům oznámila, že „investorovi se bohužel nepodařilo alokovat slíbené investice“. Služba hledala náhradního investora, to se ale nepodařilo.





„V tuto chvíli jsme stále v jednání s několika subjekty o možném investičním vstupu, ale to vyžaduje čas, a proto jsme nuceni volit cestu ‚zamražení‘ platformy. Jelikož se projekt ukázal jako funkční (i v rámci ekonomického výhledu), nechceme platformu zcela vypnout a firmu zrušit. Hledali jsme řešení, jak nechat platformu co nejdéle ‚online‘, abychom měli čas najít náhradu na financování rozjezdu, ale zároveň se nezadlužovali v případě, že nenajdeme nového investora. To by nebylo fér k žádné ze zúčastněných stran – ať už jde o zákazníky, poskytovatele obsahu, nebo jednotlivé dodavatele,“ napsal v e-mailu pro předplatitele Pavel Šmídmajer, jeden z provozovatelů portálu.





České kino odstartovalo v prosinci. „V lednu jsme začali snižovat náklady a hledat náhradního investora. Přes pokročilá jednání s několika subjekty, pro které byl ale projekt buď moc velký, nebo naopak moc malý, se nám zatím nepodařilo zajistit náhradní financování,“ napsal Šmídmajer.

Během jednoho měsíce reklamní kampaně se na portál s českými filmy a pohádkami registrovalo 3000 uživatelů. Polovina si jich účet nechala i poté. Startovací měsíční předplatné bylo 99 Kč. Po vypnutí reklamní kampaně už další diváci ve velkém nepřibývali.

Stávající předplatitelé mohou České kino používat dál, ale noví uživatelé už se na portál registrovat nemohou. Podle sdělení provozovatele byly z nabídky „dočasně“ vyřazeny některé filmy, takže je výběr momentálně omezený. Na začátku bylo v katalogu asi 650 snímků.