Poslední rozloučení s detektivem Pankrácem. Chystá se osmé pokračování adventury Polda

Autor: Zima Software

České studio Zima Software chystá poslední díl adventurní série Polda, kde vystoupí její hlavní protagonista detektiv Pankrác. To ovšem neznamená, že by nutně musela skončit značka jako taková. Tvůrci si připravují půdu na případné nové díly s jinými hlavními postavami.





Už v aktuálně oznámeném Poldovi 8 bude Pankrác hrát pouze menší roli. Jeho dabér Luděk Sobota má pokročilý věk a větší porce práce už nezvládá.





V osmičce se Pankrác ztratí a budou po něm pátrat dvě jiné postavy, včetně Moniky, za níž se částečně hrálo už v sedmičce. Na těchto postavách by v budoucnu, pokud o to bude ze strany fanoušků zájem, mohly být postavena pokračování.

Na Poldu 8 byla spuštěna crowdfundingová kampaň na HitHitu, tvůrci by rádi vybrali 1 088 888 korun. To je částka, která by měla pokrýt většinu nákladů vývoje. Titul by mohl být hotový koncem roku 2026.

“Aktuálně bychom chtěli opustit svět celebrit a dát zase klasickou adventurní pátračku. Pankrác bude na začátku hry unesen ze své rodné vesničky v Lupanech a hledat se ho vydá naše Monika z předchozího dílu, spolu se zbrusu novou postavou. Celkem se tedy bude ve hře hrát za tři postavy. Ve hře budeme opět používat cestování časem a tak se společně podíváme do několika koutů naší historie. Chtěli bychom hru opět okořenit několika akčními mezihrami,” shrnují autoři.

Zima Software naposledy před vánoci vydali remaster druhého dílu. K němu by ještě letos mělo vyjít rozšíření (DLC) dějově překlenující období mezi druhým a třetím dílem.