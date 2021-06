Posluchače Dvojky budou k opuštění středních vln motivovat "DABové hlídky"

Český rozhlas vypne 31. prosince 2021 vysílání na středních a dlouhých vlnách. Šíření signálu stanic Dvojka, Plus a Radiožurnál tímto způsobem je zastaralé a nákladné, v případě Dvojky jde například o 61 milionů korun ročně.

„Je to poměrně velmi výrazný krok, který tady historicky nikdy nebyl. Rozhodli jsme se k 31. 12. střední vlnu opustit a s tím souvisí migrační marketing. Nechceme přijít o posluchače, kteří na střední vlně poslouchají především Dvojku. Paralelně se je snažíme migrovat směrem k DAB+ a na klasické FM vysílání, tam kde to půjde,“ řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral při středečním veřejném zasedání Rady Českého rozhlasu.

Motivací, proč přejít na digitální vysílání DAB+, by pro nejstarší konzervativní posluchače měla být mimo jiné nová stanice, která zahájí vysílání 1. října 2021. Pracovně se jí říká Rádio Senior. Její zřízení a koncept bude schvalovat Rada Českého rozhlasu na červencové schůzi.

„Máme k dispozici odpojované vysílání na stanicích na střední vlně. Je to ideální příležitost zacílit marketing právě tam, kde je potřeba. Zřídili jsme speciální call centrum, které reagovalo na ohlasy posluchačů na spoty v odpojovaném vysílání. Podle toho jsme vyhodnocovali, kolik posluchačů té které stanice bude potřeba oslovit. Střední vlna se týká zejména Dvojky a Plus, na Radiožurnálu se to týkalo dlouhé vlny. Drželo se takové klišé, že dlouhou vlnu poslouchají řidiči kamionů. Není tomu tak. Ukázalo se, že ohlasy na Plusu a Radiožurnálu byly v podstatě nevýznamné. Největší množství posluchačů, které budeme muset převést na jinou distribuční platformu, je na Dvojce,“ uvedl ředitel komunikace Českého rozhlasu Jiří Hošna.

Podle údajů agentury GfK vzrostl prodej digitálních radiopřijímačů od dubna 2020 do března 2021 o 138 %. Je to však zatím růst z malých čísel. Prudký nárůst zájmu byl například před vánočními svátky. Digitální rádia tvoří 22 % všech nově prodaných radiopřijímačů.

Před koncem roku podpoří přechod posluchačů ze středních a dlouhých vln na digitální rozhlasové vysílání několik marketingových aktivit. Pomoc s novým rádiem bude třeba součástí každoročního projektu Ježíškova vnoučata. Na Dvojce bude soutěž „Chyť si svůj DAB“. Ve vysílání zazní nápovědy, kde je „DABová hlídka“ Českého rozhlasu, a posluchač, který ji najde, dostane třeba podepsané rádio od moderátorů stanice. Tato kontaktní kampaň se zaměří na regiony, kde se střední vlna poslouchá nejvíc.