Praha dá do nové generace aplikace Lítačka 25 milionů

Pražští radní schválili částku 25 milionů Kč na další vývoj nové generace aplikace PID Lítačka. Dalších 6 milionů má jít z ROPID a IDSK, organizátorů veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji, kteří společně zajišťují fungování a rozvoj systému Pražské integrované dopravy. Vývoj nové PID Lítačka 2.0 zajišťuje městská společnost OICT a má být technologickým základem pro další digitální služby v dopravě v Praze a Středočeském kraji.
Podle pražského náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka současná podoba aplikace naráží na své limity a nové funkce potřebují investice do rozvoje. „Tato investice se rozhodně vyplatí a v dlouhodobém horizontu přinese městu úsporu,“ prohlašuje.
Benedikt Kotmel (Operátor ICT): Vzniká nová aplikace PID Lítačka, bude mít sjednocený vyhledávač a dark mode
„V budoucnu díky ní bude možné objednávat třeba poptávkovou dopravu, hradit poplatky za nabíjení elektromobilů, prediktivně vypočítávat zpoždění spojů MHD, vyhledávat bezbariérová spojení a kombinovat u toho různé typy veřejné dopravy včetně návazností na bezbariérové výtahy. Aplikace bude také doporučovat nejvhodnější vagon v metru pro rychlejší výstup, jednodušeji se v ní budou nakupovat a aktivovat jízdenky a mnoho dalšího,“ plánuje. Kromě toho má umožnit nákup a aktivaci více jízdenek najednou nebo nabídnout tmavý režim. Více podrobností o nových funkcích a plánech s Lítačkou jsme přinesli v rozhovoru s Benediktem Kotmelem z OICT. A například poptávkovou dopravu už testuje Středočeský kraj pod názvem PID Haló na Českobrodsku a Pečecku.
„Nejde tedy jen o novou verzi aplikace, ale o investici do jejího dlouhodobého fungování,“ myslí si člen představenstva OICT Marek Vodenka. Rozvojem přes OICT si město chce udržet kontrolu nad know-how i službou jako takovou. Městská firma má podle představ zúčastněných také pružněji reagovat na nové požadavky Prahy, kraje i organizátorů dopravy.
Podle města aplikaci využívá přibližně 200 tisíc unikátních uživatelů denně a celkem má mít kolem dvou milionů uživatelů. Loni přes ni cestující vyhledali více než 109 milionů spojení. Stávající PID Lítačka bude fungovat beze změny, nová PID Lítačka 2.0 ji podle plánů nahradí formou standardní aktualizace na začátku roku 2027.