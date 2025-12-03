Lupa.cz  »  Benedikt Kotmel (Operátor ICT): Vzniká nová aplikace PID Lítačka, bude mít sjednocený vyhledávač a dark mode

Benedikt Kotmel (Operátor ICT): Vzniká nová aplikace PID Lítačka, bude mít sjednocený vyhledávač a dark mode

Benedikt Kotmel - Operátor ICT
Aplikace PID Lítačka narazila na svůj technický limit a bude potřeba ji od základu přepsat. Jak se při tom změní?

Pražskou dopravní aplikaci PID Lítačka čekají velké změny. Týkat se budou hlavně jejích „vnitřností“, ale nabídne i vylepšení v uživatelském rozhraní. Pražská městská firma Operátor ICT, která ji provozuje, ji nově také bude vyvíjet interně. 

Jaké slabiny současná Lítačka má? Co se v ní bude měnit? Proč se trend smart cities v poslední době příliš neposouvá kupředu? A jaká zajímavá data se chystá publikovat Google? Mluvili jsme s členem představenstva zodpovědného za produktové řízení Benediktem Kotmelem.

Rozhovor si můžete poslechnout ve formě podcastu na svých oblíbených podcastových službách nebo přímo zde:

Níže vám nabízíme přepis části podcastového rozhovoru do textu. Podporovatelé Lupa.cz zde mají k dispozici kompletní strojový přepis (využíváme k němu AI služby Whisper a Claude, text je poté redakčně upraven).

Nedávno jsi byl v Barceloně na veletrhu Smart City Expo World Congress, což je velký veletrh týkající se tématu chytrých měst a podobných technologií. Co tě tam nejvíc zaujalo? Jaké trendy v oblasti Smart Cities teď ve světě nejvíc letí?

To je dobrá otázka. Do Barcelony – na největší kongres a zároveň konference ke Smart Cities na světě – jezdím už pár let od té doby, co jsem v Operátorovi ICT. Vždycky je to zajímavé, vystoupím trochu a koukám, co se děje ve světě, kam se to posouvá. Nevím, jestli je to dobrá nebo špatná zpráva, ale mám pocit, že se to moc neposouvá. 

Vystavovatelé tam často prezentují různé produkty, ale těžko se mi tam dopátrává opravdu úspěšných implementací chytrých řešení. Neuvěřitelně moc věcí je v nějakém pilotu, v testovací fázi. Neuvěřitelně se posunuly možnosti zpracování dat, existují nové senzory – zejména kamery a možnost zpracování kamerových streamů pomocí umělé inteligence, edge computing, všechno se to posouvá. 

Ale veřejná správa v celém světě – s výjimkou zemí, kde moc neřeší GDPR – v používání technologií zaostává, protože je těžké je implementovat do produkce a udělat z nich reálnou věc, která se ve městě používá. Dobrá zpráva je, že Praha není žádný early adopter. Máme projekty typu chytrého svozu odpadů, které jsem opravdu ještě nikde jinde neviděl.

Zaujala mě tam určitě jedna věc. Google v Barceloně ukazovali nový produkt, který bude spouštět a na který čekám už strašně dlouho. Google bude v nějaké analytické podobě konečně publikovat data o dopravě, což dosud nedělal. Jde o nejobjemnější data o dopravě. 

My dnes pracujeme s údaji ze služby Waze, což je taky dobré, ale to jsou spíš zdrojová data. Google ale bude spouštět produkt, který umožní naklikat si nějakou trasu a vidět, jak se vyvíjela dojezdová doba v čase. Město tam bude moci vidět, jak se doprava v čase vyvíjela, zlepšovala, zhoršovala, jaké měla dopady a podobně. Půjde o placenou funkci pro města. Měli by to spouštět někdy v prosinci, velmi se na to těším. To byla velká novinka, ale jinak jsem tam neviděl nic zajímavého, žádný extrémní posun. Pořád se ukazují možnosti technologií, ale ty implementace váznou.

K tomu Googlu – myslel jsem si, že Google a Waze mají data agregovaná dohromady, protože Google službu Waze vlastní. Takže to takhle není?

Mají to trochu rozděleno. Přesně nevím, jaká data si vyměňují. I Waze má dobré pokrytí. Slyšel jsem, že když navigace nemá dost dat od uživatelů Waze, údajně si sahá pro data do Googlu, ale nemám to úplně přesně potvrzené. Jinak jsou to separátní streamy, separátní produkty, byť je Waze vlastněný Googlem. 

Každopádně Waze dlouhodobě nerozvíjejí jako produkt, který by chtěli prodávat. Poskytují zadarmo data o dopravě a i v případě zpracování těchto dat jsme jedno z nejpokročilejších měst, protože to vyžaduje mít datovou platformu jako je naše Golemio a tým vývojářů, který musí data integrovat, ukládat a vytvářet z nich dashboardy a analytiky. Technická správa komunikací je pal využívá k analýze dojezdových dob a podobně. Ale předpokládám, že data od Googlu budou umět mnohem víc a budou ještě lepší.

Teď by se nabízelo začít mluvit o tématu různých kolon v Praze, ale to je téma, které necháme jiným serverům věnujícím se dopravě. My zůstaneme u technologií. Ještě k Barceloně – říkáš, že rozvoj Smart Cities je rychlejší ve městech, která nemusí řešit legislativu na ochranu osobních údajů. Je to podle tebe hlavní brzda toho, jak chytré technologie ve městech používat?

Určitě. Čtení kamerového streamu dnes umožňuje spoustu věcí, a třeba v Číně jsou schopni centrálně zapnout face recognition, a když dokážou trackovat odkud kam jací lidé chodí, je to strašně cenná informace. Z datařského pohledu bych řekl, že je to skvělé, to bych taky chtěl. Ale myslím si, že je správně, že evropská legislativa tímhle směrem nejde. 

Obecně tam není vůči podobného přístupu taková rezistence jako u nás. Dát u nás někam kameru a říct, že něco sledujeme – byť se to počítá na edge, nebo se to nesmí ukládat a podobně – to je strašně ožehavé téma. Nikdo to neslyší moc rád. V tom mají jiné země velkou výhodu, ale dělají to velmi autoritativně. 

Smart City v Praze je komplikované kvůli tomu, že máme 57 městských částí, magistrát, městské společnosti, příspěvkovky, a ty spolu musí nějakým způsobem fungovat. Kdyby tady byl autoritářský režim, tak by někdo přišel a řekl: tady jsou peníze a tohle všichni uděláte. To v Praze nelze. Myslím si, že to je dobře, ale všechno to komplikuje.

Rozumím. Pokud je to postaveno tak, že buď máš autoritářský režim, nebo méně využíváš chytré technologie ve městě, jsem také pro to menší využití, to je jasné. Co v Barceloně prezentoval Operátor ICT? Jaké projekty jste tam ukazovali?

Operátor ICT měl stánek za Prahu, který organizovalo a postavilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Mimochodem, vyhráli jsme cenu za nejudržitelnější stánek z celého Expa.

Co to znamená nejudržitelnější stánek?

Že jsme měli jej měli postavený z recyklovaných materiálů a celkově byl jeho koncept postavený na udržitelnosti. Součástí českého stánku byla například Plzeň a pak se tam prezentovaly individuální české firmy. 

Pražský stánek se poměrně vymykal, protože jsme neprezentovali jenom technologie, ale i koncepci Smart Prague a měli jsme tam krásnou zeď, kde byla vizualizovaná historie vývoje toho, jak pojímáme Smart Cities – od koncepčních věcí po praktické implementace. Šlo o timeline toho, kdy jsme spustili piloty, kdy jsme projekty škálovali, a rady o tom, jak by se to mělo dělat: myslete ve velkém, ale jděte po malých kouscích, testujte, řešte data, řešte technologie, myslete na udržitelnost. Takhle to tam bylo hezky vysvětlené.

K tomu jsme prezentovali projekt monitoringu biodiverzity. Šlo o ukázku senzorů, které měří biodiverzitu v Praze. A měli jsme tam pěknou instalaci, kde se člověk mohl pomocí kamer pohybovat a s motýlem, který se promítal na zdi, opylovat květiny. Vyzkoušel si to i pan primátor a moc se mu to líbilo.

Ve vaší tiskové zprávě jsem si přečetl, že tam byl projekt monitoringu blanokřídlého hmyzu pomocí umělé inteligence. Přišlo mi to trochu úsměvné. Co to je? Je to součást toho projektu k biodiverzitě?

Ano, ale upřímně musím říct, že neznám technologické detaily. Jde o nový projekt a spadá pod jiný úsek.

Zaujalo mě to, přišlo mi to – když jde o létání hmyzu – jako takový trochu úlet (smích). Ale rozumím, že pro někoho to může být zajímavý výzkum. Pojďme z Barcelony zpátky do Prahy. Budeme mluvit hlavně o aplikaci PID Lítačka. V jakém stavu je? Server Zdopravy.cz nedávno napsal, že Lítačku čeká kompletní změna, refaktorizace a přeprogramování. Proč se ta změna chystá?

Lítačka je v prvé řadě velmi úspěšný produkt. Když se podíváme na data, jak roste její využívání – tak máme něco okolo 1,9 milionu unikátních uživatelů v Praze a ve Středočeském kraji a pohybujeme se teď někde okolo 200 000 unikátních uživatelů za den. Když se podíváme na různé metriky jednotlivých funkcí – třeba využívání možnosti parkování nebo nákupu jízdenek, což jsou hlavní segmenty, tak meziročně rostou okolo 20–30 %. Nárůst uživatelů je nejvyšší ve funkcionalitě plateb za parkování, což musím všem doporučit, je to skvělá funkcionalita.

Takže se jí daří dobře. Zároveň ale prošla za zhruba poslední tři roky velkými změnami – postupně se do ní přidávalo víc a víc funkcionalit. Například ty platby za parkování, spustili jsme intermodální vyhledávač tras, jsou tam informace o parkovištích v Praze a ve Středočeském kraji, spustila se možnost platby za P+R v Olbramovicích, což by se mělo rozšiřovat na další parkoviště. 

Takže z hlediska funkcionalit se jí taky daří, ale bohužel narazila na svůj technický limit. Aplikace byla původně postavená na nákup jízdenek a vyhledávání a teď čelí úplně jiným datovým tokům a objemům a skutečně se musí kompletně přepsat. Teď ji držíme ve stavu, aby fungovala, ale museli jsme pozastavit přidávání nových funkcionalit. Je potřeba udělat technologický restart. Je to běžné, funguje šest nebo sedm let, prošla velkými změnami, takže ji dnes musíme postavit jinak.

Kdybych to měl zjednodušit, aplikace například není modulární. Když v ní děláte nějaké změny, má to dopady do jiných částí aplikace, což rozhodně není žádoucí. Vyústilo to právě v problémy, které aplikace měla v prvním čtvrtletí tohoto roku. Spustili jsme v ní novou funkcionalitu: byla tam všechna parkoviště v Praze a ve Středočeském kraji. To jsou tisíce datových bodů a do aplikace se pak posílají moc velké diferenční soubory. A ona to přestala zvládat. Museli jsme ji narychlo upravit, ale přitom jsme si uvědomili, že už to takhle dál nejde, že se musí změnit.

Chystáme v aplikaci dvě velké změny. Jedna je, že se musí refaktorovat, to je zřejmé. Ale ta druhá věc je, že přecházíme na kompletně interní vývoj a budeme aplikaci vyvíjet sami. Co se týká změn pro uživatele – úplně bych to neformuloval tak, že by aplikace měla doznat velkých změn. Naším cílem je ji co nejrychleji přepsat se stejnými funkcionalitami. Jde o nejlepší postup, abychom ji co nejrychleji dostali pod kontrolu interního týmu. Nové funkcionality budeme přidávat až potom.

Ale když už aplikaci přepisuješ, tak samozřejmě děláš designové úpravy, protože to se nabízí. Takže v nové PID Lítačce třeba určitě bude dlouho očekávaný Dark Mode. Obecně se bude řídit jednotným design systémem a všude bude vypadat stejně. 

A pak ta nejdůležitější věc: sloučíme intermodální vyhledávač tras s klasickým vyhledávačem. Protože intermodální vyhledávač je skvělý, ale od spousty uživatelů přichází zpětná vazba, že potřebuje designové změny. A my teď vezmeme to nejlepší z obou vyhledávačů a uděláme z nich jeden. Klasický vyhledávač je zároveň služba od externí firmy, zatímco ten intermodální plánovač je náš a je postavený trochu na jiné logice a má přesnější výpočty zpoždění MHD. Tohle se určitě bude sjednocovat.

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Roční/čtvrtlet­ní/měsíční kupón jde koupit kdykoliv. Na web není třeba vůbec chodit, všechno se dá vyřídit v aplikaci.
jAM

