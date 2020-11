Pražské Muzeum her je kvůli covidu v problémech, vybírá peníze na Startovači

Muzeum her Cibien's Corner, které v Praze funguje od roku 2018 a které patří mezi největší svého druhu v Evropě, se kvůli situaci kolem koronaviru dostalo do problémů – ostatně jako řada dalších podnikatelů a živnostníků. Podle provozovatele není jasné, zda po uvolnění opatření otevře. Spuštěna proto byla crowdfundingová kampaň na Startovači, kde se projekt snaží vybrat 350 tisíc korun.

“Na ztrátu ze začátku tohoto roku jsme byli nuceni vzít si úvěr, abychom získali prostředky na pokrytí nákladů, které jsme i přes uzavření kvůli koronavirové situaci museli hradit, tedy na nájem prostor, záloh na pojištění, údržbu depozitáře a další provozní náklady. Na další, aktuální nucené uzavření z nařízení vlády nám již banka žádné další finance neposkytne, a proto jsme se rozhodli požádat o pomoc Vás, naše příznivce, diváky a návštěvníky,” píše se na Startovači.

“Částka 350 000 korun je pro nás minimální částkou pro to, abychom pražskou provozovnu Muzeum her úplně nezrušili, ale jen jí zakonzervovali a udrželi do začátku roku 2021, kdy doufáme, že by se situace mohla trochu urovnat. Její vybrání by pro nás znamenalo takovou první pomoc, injekci – muzeum by zůstalo sice zavřené, ale po zlepšení situace v zemi v bychom znovu otevřeli,” píše provozovatel dále.

Za projektem stojí Čeněk Cibien, který se dlouhá léta věnuje hernímu sběratelství. O jeho aktivitách jsme na Lupě psali. V muzeu na Letné stroje obměňuje tak, aby bylo možné si zkoušet více věcí. Celkově má muzeum k dispozici přes sto herních zařízení a kolem 150 her.

Cibien také před časem zprovoznil druhé prostory Arcade Lite, a to v prostorách v Nuslích. K dispozici tam jsou arkádové automaty všeho druhu. Čeněk Cibien rovněž provozuje kanál na YouTube, kde každý týden ukazuje staré hry.

