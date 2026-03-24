Pražský Karlín bude mít nové autonomní roboty, mají zametat ulice

Iva Brejlová
Dnes
Uklízecí roboti na Praze 8 Autor: Praha 8

Praha 8 odsouhlasila pilotní projekt autonomních zametacích strojů, které mají v budoucnu doplnit lidské uklízeče v ulicích. Půjde tak už o druhý projekt autonomních vozítek na tomto území, poté, co v prosinci loňského roku odstartoval pilot rozvozu jídla autonomními roboty, na kterých spolupracuje městská část Praha 8 a společnosti Foodora a Starship Technologies. U toho radní schválili prodloužení.

„Start projektu by mohl být ještě v průběhu letošního roku a trvat má 12 měsíců. Hlavní město Praha je chce vyzkoušet na území Karlína. Na dopravní komisi jsme navrhli rozšíření provozu i do Libně,“ hovoří o uklízecích robotech radní pro dopravu Martin Jedlička.

Ten zároveň potvrdil, že je Memorandum o spolupráci na pilotním projektu autonomního doručování prodlouženo do konce tohoto roku. „Vloni byli do testovacího provozu v Karlíně nasazeni tři autonomní roboti rozvážející jídlo, letos se jejich počet může rozšířit až na osm,“ dodává.

Dosud roboti doručili 130 objednávek s průměrnou dobou doručení 14 minut. Přitom firmy nezaznamenaly žádný incident, třikrát nicméně musel zasáhnout operátor kvůli překážkám, které robot nedokázal bezpečně objet.

Experiment začal. Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně Přečtěte si také:

Experiment začal. Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Čtěte dále



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

