Předávání Oscarů se od roku 2029 přesune na YouTube

Filip Rožánek
Dnes
Filmové ceny Oscar na YouTube Autor: Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Americká filmová akademie uzavřela průlomovou víceletou smlouvu s YouTube. Předávání prestižních Oscarů se od roku 2029 přesune z televizního vysílání pouze na internet. Pro uživatele z celého světa bude ceremoniál dostupný zdarma.

Smlouva platí do roku 2033 a představuje zásadní změnu v distribuční strategii nejsledovanějšího filmového ceremoniálu světa. Na YouTube bude volně přístupný nejen přímý přenos z udílení hlavních cen, ale také veškerý doprovodný program s pohledem do zákulisí. 

Na oficiální kanál se podle tiskové zprávy přesune i vyhlašování nominací nebo předávání studentských a technických Oscarů.

Nová dohoda reaguje na klesající sledovanost tradičního televizního vysílání a snahu filmové akademie oslovit mladší, technologicky orientované publikum. YouTube plánuje využít své technické zázemí a nabídnout například automatické titulkování nebo zvukové stopy v několika jazykových mutacích.

Součástí spolupráce je také zapojení iniciativy Google Arts & Culture, která pomůže s digitalizací rozsáhlých sbírek filmové akademie čítajících přes 52 milionů předmětů. Fanoušci z celého světa budou moci přes internet navštívit vybrané expozice filmového muzea v Los Angeles.

Dosavadním partnerem filmové akademie byla televizní stanice ABC ze skupiny Disney. Na mezinárodních trzích přenos nabízela společnost Buena Vista International. Tato spolupráce se uzavře jubilejním 100. ročníkem v roce 2028.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

