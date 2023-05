Přivezou nákup, odvezou knížky k prodeji. Knihobot navázal spolupráci s Rohlik.cz

Online antikvariát Knihobot začíná spolupracovat s online supermarketem Rohlik.cz. Kurýři, kteří zákazníkovi přivezou nákup, tak budou moci vyzvednout a odvézt knížky, které chce klient prodat přes Knihobot.





Zájemci o prodej knih tak získají další možnost, jak publikace k prodeji předat. Knihobot už teď umožňuje bezplatné odeslání knížek přes Zásilkovnu, odvoz vlastními kurýry nebo jejich předání na pobočce Knihobotu či Levných knih.





Přes Rohlik.cz bude moci klient odeslat jen určité množství knih. „Zatím je počet omezený na množství, které se vejde do jedné tašky od Rohlíku,“ upřesnil pro Lupu spoluzakladatel Knihobotu Dominik Gazdoš.

Jak se Knihobot odrazil ode dna? Jaký potenciál prodej knih z druhé ruky má? A bude Knihobot prodávat i nové knihy? Poslechněte si rozhovor s Dominikem Gazdošem:

Rohlík bude svůj příjem z přepravy dávat na charitativní účely, oznámila firma. Přesto podle Gazdoše nejde o nějakou dočasnou marketingovou akci. „Spolupráce je koncipována dlouhodobě. Vzájemně jsme se na tom dohodli. Rohlík bude na charitu dávat to, co dostane od nás.“

Podmínky výkupu pro zákazníky zůstávají i při odeslání přes Rohlik.cz stejné. Knihobot jim za prodané knihy vyplatí 60 % z prodejní ceny, snížených o 29 Kč.

Spolupráce bude fungovat jen pro odvoz knížek od zákazníků, doručování koupených knížek Rohlík zajišťovat nebude, potvrdil Lupě Gazdoš. „O téhle variantě jsme se vůbec nebavili. Bylo by to hodně komplikované. Zpětný odvoz je jednoduchý, Rohlík nám jen knihy doveze a my už to celé zprocesujeme. Ale pokud by to mělo fungovat obráceně, bylo by to složitější na odbavení,“ dodal.

Knihobot se po loňském dramatickém propadu tržeb vrátil k ziskovosti a měsíčním tržbám v řádu desítek milionů korun. Do budoucna má služba ambici stát se nejnavštěvovanějsím knižním e-shopem v Česku, řekl Gazdoš v nedávném rozhovoru a podcastu Lupy: Dominik Gazdoš (Knihobot): Prodělávali jsme až tři miliony měsíčně, teď máme rekordní čísla