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Pro balík je možné jít do Z-Boxu místo na poštu. Česká pošta se dohodla se Zásilkovnou

Iva Brejlová
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Zásilkovna a Balíkovna Autor: Česká pošta
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Do sítě samoobslužných boxů Zásilkovny začala doručovat Balíkovna České pošty. Podle tiskové zprávy Pošty se do výdeje těchto zásilek zapojuje v předvánoční sezóně přes 4 tisíce Z-Boxů, celkově jich má Zásilkovna v Česku přes 6 700 s více než 650 tisíci schránkami.

Podle generálního ředitele České pošty Richarda Hodula loni tato instituce doručila 52 milionů balíků. „Společně s poštami, boxy a dalšími Balíkovnami mimo pobočky nabízíme našim zákazníkům více než 16 200 výdejních míst po celé České republice,“ vypočítává. 

Zásilkovna si pochvaluje, že Z-Boxy rozšířila mezi soukromé dopravce i státní podnik „Jsme otevřenou a neutrální sítí pro celý trh. Sami nejsme e-shop a obchodníkům nekonkurujeme,“ ubezpečuje Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta, kam Zásilkovna patří.

Firma výdejní boxy dříve otevřela partnerům loni, kdy ji začalo využívat DPD, nedávno k němu přibylo také DHL Express a PJ Expedis. V červenci umožnila podávat balíčky do sítě všem e-shopům a v srpnu otevřela lidem boxy i pro vratky do e-shopů.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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