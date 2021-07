Proti Deloittu a spol. Česká Etnetera rozjíždí firmu na konzultace v digitalizaci

Česká IT skupina Etnetera Group se s novým podnikem Etnetera Sense vrhá do samostatného konzultačního byznysu v digitalizaci. Etnetera konzultace řešila samostatně v rámci jednotlivých společností, nyní se vytváří specializovaná entita primárně zaměřená e-commerce a finančnictví. Tedy oblasti, na které digitalizace výrazně dopadá.

V konzultacích kolem digitalizace lze v poslední době vidět mobilizaci sil, mimo jiné ze strany velkých konzultačních firem jako jsou Deloitte a podobně. Ty mimo jiné koupily už několik na digitalizaci se specializujících společností. Etnetera Sense proti ním údajně přímo jít nechce a chce mít úzkou specializaci.

“Velká čtyřka těží z know how získaného velmi mnoha mezinárodními projekty a tradice v auditu a procesních konzultacích. My jsme mnohem více niche hráč. Nechceme firmám radit, jak změnit svoje organizační struktury. Ani nemáme zaručeně fungující mustry ze zahraničí,” vysvětluje pro Lupu šéf Etnetera Sense Jiří Štěpán.

“Na druhou stranu máme něco, co velká čtyřka nemá. Reálnou zkušenost s realizací projektů digitální transformace v českém prostředí. Byli jsme u toho, když Annonce přešla postupně z papíru do onlinu, když O2 začala plně komunikovat s firemními zákazníky digitálně, když Datart nastartoval přerod z kamene v online hráče, když se Škoda rozhodla digitalizovat autosalony a tak dále,” dodává Štěpán.

Etnetera dle Štěpánových slov do firem většinou přišla jako vývojář nebo datový analytik a postupně přidala i konzultační činnost. “Navrhované transformační projekty také reálně děláme.”

Etnetera Sense cílí na roční obrat v menších desítkách milionů korun, převážně v Česku a na Slovensku. Oslovovat bude zejména větší firmy a korporace, které se snaží digitalizovat. Například chtějí zavést BankID, omnichannel, cloud, řešit ePrivacy a podobně.

Do Etnetera Group spadají firmy Etnetera Sense, Etnetera Motion a Etnetera Activate. Obchodní výsledek před konsolidací za poslední rok činil 370 milionů korun. Etnetera Sense startuje se základním kapitálem dvou milionů korun.

Etnetera loni změnila strukturu a sekci pro startupy vyčlenila do PIE Ventures. Prodala také podíl v agentuře Fragile a letos rovněž prodala majoritu v Logicworks.