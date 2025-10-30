Češi a sociální sítě: 14 % je nevyužívá vůbec, malá část je online i šest hodin denně

Dvě třetiny české populace (67 %) používají sociální média nejméně jednou denně. Z nich 14 % je používá jednou denně, 30 % vícekrát a 14 % více než desetkrát denně, přičemž 9 % respondentů nedokáže frekvenci ani spočítat. Naopak 14 % Čechů sociální sítě nevyužívá vůbec.
Upozorňuje na to nový výzkum Středoevropské observatoře digitálních médií (CEDMO) z Univerzity Karlovy, realizovaný ve spolupráci s agenturou Ipsos.
Průzkum, který je reprezentativní pro populaci starší 15 let, také zjistil, že bezmála třetina Čechů (31 %) tráví na sociálních sítích více než dvě hodiny denně. Jednu až dvě hodiny denně jim věnuje 24 % lidí, třicet minut až hodinu 29 % a méně než půl hodiny 16 % dotázaných.
Otázka výzkumu: „Kolik času v průběhu běžného dne strávíte na všech Vámi užívaných platformách sociálních médií (např. Facebook, Instagram, TikTok, X)?“, Zdroj: CEDMO Tracking V4+5 (zadavatel: Univerzita Karlova, sběr dat: IPSOS), N (ČR) = 1 808, N (SR) = 1 958, N (PL) = 2 287
Sociolog a datový analytik CEDMO Ivan Ruta Cuker k tomu uvádí, že data odhalují menší skupinu intenzivních uživatelů, kdy přibližně každý čtrnáctý dotázaný tráví na sítích čtyři a více hodin denně a asi 2 % populace jsou online dokonce déle než šest hodin denně.
Šetření se rovněž zaměřilo na informační únavu, kterou deklaruje 60 % české populace. Podle Cukera je únava z množství mediálně prezentovaných zpráv významně častější mezi ženami a její míra mírně klesá s rostoucím věkem.
Zprávy z médií si podle svých slov ověřuje z více zdrojů většina respondentů (62 %), zatímco necelá pětina (17 %) tak nečiní.
Co se týče konkrétních platforem, kde mají uživatelé založený účet, v Česku dominuje Facebook (88 %), následovaný WhatsAppem (73 %), který přeskočil dříve vedoucí Messenger (68 %). Alespoň polovina respondentů má účet na Instagramu (52 %) a YouTube (50 %). Dále následují Pinterest (21 %), TikTok (18 %), LinkedIn (18 %), Telegram (9 %) a Snapchat (9 %).
Otázka výzkumu: „Na kterých platformách sociálních médií máte zřízené účty?“, Zdroj: CEDMO Tracking V4+5 (zadavatel: Univerzita Karlova, sběr dat: IPSOS), N (ČR) = 1 808
Výzkum také ukázal, že účet na TikToku mají převážně nejmladší ročníky, zatímco Instagram a YouTube jsou populární u mladších lidí i třicátníků, a Facebook je běžný i mezi staršími generacemi.
Online dotazování probíhalo od 16. června do 11. července 2025, zúčastnilo se 2444 českých respondentů ve věku 15 a více let. Výzkum je reprezentativní pro obecnou populaci starší 15 let podle základních sociodemografických proměnných (pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště). Stejný průzkum se uskutečnil také v Polsku a na Slovensku, srovnání je k dispozici na webu CEDMO.