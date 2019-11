 »  Rádio Expres FM dostalo licenci na digitální vysílání

Filip Rožánek

Nabídka digitálních rozhlasových stanic šířených ve standardu DAB+ se brzy rozšíří o stanici Expres FM. Licenci k digitálnímu šíření obdržela na aktuálním zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. „Rozhodnutí nabyde platnosti ve chvíli doručení licence do naší datové schránky, což by mohlo být přibližně do týdne. První termín, kdy by tedy rádio Expres FM mohlo začít vysílat v DAB+, je symbolicky okolo 17. listopadu,“ sdělila Hana Holubová, PR specialistka provozovatele rádia, kterým je společnost Seznam.cz.

„Naším cílem je vysílat obě naše rozhlasové stanice skrze maximální množství dostupných kanálů, proto o zařazení do digitálního vysílání stojíme. Využití digitálního šíření plánujeme v budoucnu i pro rádio Classic Praha,“ podotkla.

Licence platí na dobu 8 let, tedy do listopadu 2027. Tou dobou by už mělo být jasné, jak se stát postaví k analogovému a digitálnímu rozhlasovému vysílání. Současné zákony totiž nevyjasňují stav po říjnu 2025, kdy mají vypršet licence většiny rádií.

Vysílací rada na stejném zasedání prodloužila o osm let digitální licenci Radia Čas Rock, v jeho případě bude dokument platit do 10. dubna 2030. Licenci má od dubna 2014.