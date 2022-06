Rádio Signál: DAB+ je možnost oslovit víc posluchačů

Autor: Pure

Soukromé rádio Signál si od vstupu do digitálního vysílání DAB+ slibuje rozšíření posluchačské základny. V tiskové zprávě to uvedla firma Radio United Broadcasting, která stanici provozuje.

„Přechod do digitálního prostředí vnímáme jako možnost oslovení větší cílové skupiny posluchačů rádia Signál. Podle průzkumu víme, že se jedná o produktivní cílovou skupinu obyvatelstva ve věku 35–55 let, která často poslouchá rádio za volantem svého automobilu a nezřídka investuje do nových automobilů, kde je možné poslouchat právě digitální vysílání rádia v regionech mimo pokrytí FM signálem,“ sdělil Martin Hroch, generální ředitel Radio United Broadcasting.

Rádio Signál vysílá digitálně v síti RTI CZ a v síti Českých radiokomunikací. Kromě hlavního města ho majitelé digitálních radiopřijímačů naladí ještě ve středních, západních a jižních Čechách. Programově jde o nadregionální stanici zaměřenou na hity 80. let.

Pokrytí DAB+ multiplexu RTI CZ Autor: Český telekomunikační úřad