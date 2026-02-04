Ředitelé ČT a ČRo odmítají změnu systému financování, po ministru kultury žádají odbornou diskusi

Generální ředitelé České televize a Českého rozhlasu dnes společně vyzvali ministra kultury Oto Klempíře k vytvoření odborné pracovní skupiny, která by měla projednat vládní záměry na změnu systému financování veřejnoprávních médií.
Hynek Chudárek a René Zavoral ve společném prohlášení z 4. února 2026 uvedli, že odborná debata za účasti významných subjektů i veřejnosti musí předcházet jakémukoli zásahu do stávajícího modelu. Management obou institucí tak reaguje na aktuální plány vlády, které by mohly změnit dosavadní způsob hospodaření médií veřejné služby.
Vedení obou médií se jasně vyslovilo pro zachování stávajícího systému televizních a rozhlasových poplatků, který považují za klíčový pro svoji nezávislost. Podle nich tento model vytváří přímý vztah s diváky a posluchači a chrání redakce před politickými či ekonomickými tlaky. „Financování Českého rozhlasu a České televize prostřednictvím rozhlasových a televizních poplatků považujeme za preferovanou formu. Nejedná se o pouhý technický detail, ale o klíčovou podmínku jejich samostatné a důvěryhodné existence ve prospěch celé demokratické společnosti,“ uvedli oba ředitelé ve společném stanovisku.
Stávající model financování je v tuzemsku využíván posledních 33 let a podle ředitelů se v praxi plně osvědčil jako stabilní a funkční nástroj. Chudárek se Zavoralem v tiskové zprávě rovněž argumentují tím, že současný stav je v souladu s principy Evropského aktu o svobodě médií (EMFA), který po členských státech vyžaduje zajištění finanční stability a institucionální nezávislosti veřejnoprávních institucí. Změna na jiný systém by podle nich mohla vést k nežádoucí závislosti na aktuální politické moci, výběru daní nebo každoročním rozhodování o státním rozpočtu.
Generální ředitelé zdůrazňují, že jsou připraveni vést o budoucnosti médií věcnou a otevřenou debatu, trvají však na tom, aby si média zachovala odstup od vlivu politických rozhodnutí.
Prohlášení v plném znění:
S velkou vážností vnímáme debatu o aktuálních záměrech vlády ČR změnit systém financování veřejnoprávních médií. Česká televize a Český rozhlas plní zákonem dané poslání v oblasti informování, vzdělávání, kultury, sportu, péče o jazyk a kulturní dědictví a podpory menšin i regionů. Těmto závazkům lze dostát pouze v prostředí stability a předvídatelnosti financování a důvěry v média veřejné služby. Jsme si plně vědomi své odpovědnosti vůči veřejnosti. Z toho důvodu jsme se rozhodli vydat společné stanovisko.
Vyzýváme ministra kultury Oto Klempíře k vytvoření pracovní skupiny za účelem odborného projednání vládou zamýšlených změn ve financování médií veřejné služby. Zároveň chceme k fundované diskusi přivést všechny další významné subjekty a také odbornou veřejnost. Jsme připraveni vést otevřenou a věcnou debatu o budoucnosti médií veřejné služby. Tyto kroky by měly předcházet jakékoli změně systému financování veřejnoprávních médií.
Financování Českého rozhlasu a České televize prostřednictvím rozhlasových a televizních poplatků považujeme za preferovanou formu. Nejedná se o pouhý technický detail, ale o klíčovou podmínku jejich samostatné a důvěryhodné existence ve prospěch celé demokratické společnosti. Stávající model financování spolu s dalšími pojistkami v zákonech zajišťuje nejvyšší možnou míru ochrany redakčního a institucionálního rozhodování před politickými nebo ekonomickými vlivy, neboť vytváří přímý vztah mezi médii veřejné služby a posluchači a diváky. Chrání média před závislostí na aktuální politické moci, výběru daní či každoročních rozpočtových rozhodnutích.
Poplatky za televizi a rozhlas jsou v České republice dlouhodobě stabilním a funkčním nástrojem financování. Je to funkční model, který se v posledních 33 letech zcela osvědčil. Stávající systém financování je rovněž plně v souladu s principy Evropského aktu o svobodě médií (EMFA), který klade důraz na institucionální nezávislost, finanční stabilitu a ochranu médií veřejné služby před politickými tlaky.
Společným vystoupením chceme zdůraznit, že otázka financování médií veřejné služby je klíčovou podmínkou jejich samostatné a důvěryhodné existence ve prospěch celé demokratické společnosti.
Hynek Chudárek, generální ředitel České televize
René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu