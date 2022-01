Reflex Capital Ondřeje Fryce investuje desítky milionů do startupu PPC Bee

Český nástroj na automatizaci reklamy PPC Bee hlásí nového spolumajitele. Desítky milionů Kč do firmy vložil fond Reflex Capital investora Ondřeje Fryce.

Fond získal ve startupu 12,4% podíl, ostatní podíly si dělí spolumajitelé firmy Ondřej Bartas a Pavel Vachek.

„Od vstupu strategického investora si slibujeme hlavně rychlejší vstup na zahraniční trhy, rychlejší nábor nových kolegů a větší investice do marketingu. Investice od Reflex Capital ale není jen finančního charakteru. Zároveň nám jeho partneři poskytnou mentoring a potřebné know how v klíčových tématech,“ říká Vachek, který je zároveň CEO PPC Bee.

PPC Bee nabízí stejnojmenný nástroj na správu reklamních kampaní napříč reklamními systémy. Mezi klienty firmy patří například agentury Acomware či Adexpres nebo zadavatelé reklamy z oblasti e-commerce Alza.cz, Mall Group, Heureka, Notino nebo CZC.cz.