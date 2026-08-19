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Reklamy v ChatGPT se začínají zobrazovat i v Evropě, oznámila OpenAI

David Slížek
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ChatGPT reklamy Autor: OpenAI
Sponzorovaný produkt v ChatGPT.
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Půl roku poté, co OpenAI začala testovat zobrazování reklam v AI chatbotu ChatGPT ve Spojených státech, dorazí placené odkazy také do Evropy. Rozšíření do 31 evropských zemí firma oznámila na svém blogu. Má k němu dojít příští týden.

Mezi zeměmi, které OpenAI jmenuje, jsou Německo, Francie, Španělsko, Itálie, Švédsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko a Rakousko. Českou republiku firma přímo nezmiňuje a kompletní seznam zemí, kde je zadávání reklam možné, nezveřejnila. Dá se ale očekávat, že se placené odkazy v Česku také objeví. V češtině jsou už k dispozici například Podmínky reklamy.

ChatGPT bude reklamní sdělení zobrazovat pouze uživatelům své bezplatné verze Free a nejlevnějšího balíčku Go za 200 Kč měsíčně. Užvatelé s předplatným Plus, Pro a Enterprise mají být reklam ušetřeni.

Evropští zadavatelé také zatím nebudou moci k nákupu reklamního prostoru používat samooslužný systém Správce reklam (Ads Manager), ten mají podle OpenAI dostat k dispozici až později během léta. Do té doby mohou reklamu zadávat prostřednictvím obchodního týmu OpenAI či partnerů firmy.

AI - OpenAI - ChatGPT - reklamy - spravce

 Správce reklam už dovolí začít s registrací reklamního účtu, nakonec ale napíše, že není v Česku zatím k dispozici

Autor: screenshot, Lupa.cz

Reklamy se v ChatGPT zobrazují jako samostatná a označená sdělení. OpenAI říká, že reklamy nijak neovlivňují odpovědi, které ChatGPT dává uživatelům. 

Firma letos v srpnu zprovoznila reklamy v ChatGPT také ve Spojeném království, Mexiku, Brazílii, Japonsku a Jižní Koreji.

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Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

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