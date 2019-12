 »  Řekové vydají bývalého administrátora BTC-e Francouzům

Karel Wolf

Alexandr Vinnik, někdejší hlavní administrátor burzy BTC-e, který byl v červnu 2017 zatčen v Řecku a obžalován v souvislosti s praním špinavých peněz a tunelováním bitcoinů z burzy MT. Gox, bude vydán do Francie. Rozhodl o tom řecký ministr spravedlnosti.

O vydání Rusa projevila po jeho zatčení zájem hned trojice států: USA, Rusko a Francie. Vinnik byl podle Američany shromážděných důkazů mozkem kriminální skupiny, které se podařilo přes BTC-e vyprat okolo čtyř miliard dolarů (necelých 92 miliardy Kč). Přes burzu samotnou v době její největší slávy tekly 3 % veškerých bitcoinových obchodů.

Řekové původně chtěli vydat Vinnika rovnou do USA, které stojí za iniciací celého vyšetřování a suspendováním BTC-e, případně do Ruska, řecký ministr spravedlnosti Konstantinos Tsiaras ale rozhodl jinak, celá situace je ale zamotanější. V říjnu 2017 Řecký soud schválil vydání ruského občana zpět do vlasti, kde měl být vyšetřován kvůli podvodu a sám Vinnik s tímto návratem souhlasil. Paralelně ale jiný řecký soud schválil jeho vydání do USA, které v prosinci 2017 potvrdil nejvyšší řecký soud. V červenci 2018 pak Řecko znovu otočilo a souhlasilo s vydáním Vinnika do Francie, právě toto rozhodnutí nyní potvrdil jako nejvyšší autorita řecký ministr spravedlnosti.

Sám Vinnik, kterému hrozí po vyšetřování ve Francii vydání do USA, označil ministrův výnos za nespravedlivý a za rozsudek smrti a zahájil na protest kvůli pátečnímu rozhodnutí další hladovku. Proti jeho vydání cizí mocnosti se opakovaně ohradilo také Rusko. Vinnik nyní pobývá athénské nemocnici, kde se léčí z důsledků předchozí hladovky, ta mu vydržela rekordních 88 dní.