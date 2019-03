 »  Řežábova nová softwarová firma Time is Ltd. získává investici tři miliony eur

Jan Sedlák

Spoluzakladatel Socialbakers Jan Řežáb společně s Cyrilem Höschlem mladším založil novou firmu nazvanou Time is Ltd. Ta si po úvodním testování došla pro první externí investici. Jak informuje TechCrunch, společnost získala seed ve výši tří milionů eur. Peníze vkládá zakladatel Mosaic Ventures Mike Chalfen a také fond Accel.

Time is Ltd. se snaží řešit problém firem s produktivitou a efektivitou. Cloudový nástroj sbírá informace z různých firemních systémů (Slack, Google Suite, Office 365, Salesforce.com, SAP Success Factors a dalších) a hledá v nich různé interakce, propojení týmů a podobně. Výstupem jsou pak vizualizovaná data a upozorňování na základě algoritmů.

Řežáb za největší konkurenci považuje Microsoft Workplace Analytics, tento nástroj se ovšem soustředí pouze na integraci vlastích aplikací. Time is Ltd. míří na firmy od 500 zaměstnanců výše.

Time is Ltd. sídlí v Praze, kde také probíhá vývoj. Do něj firma aktuálně hledá několik programátorů.