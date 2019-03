 »  USA tlačí na Němce kvůli připuštění Huawei k budování 5G sítí

Karel Wolf

Americký velvyslanec Richard Grenell poslal v pátek dopis německému ministru hospodářství Peteru Altmaierovi. Apeluje v něm na to, aby Německo vyřadilo společnost Huawei z budování 5G infrastruktury v zemi. Pokud by se tak nestalo, hrozí, že Američané přestanou s jeho zemí sdílet zpravodajské informace. Upozornil na to v pondělí deník The Wall Street Journal.

Německé ministerstvo hospodářství potvrdilo obdržení dopisu, odmítlo ale celou věc jakkoli komentovat. Dopis podle WSJ říká, že pokud by se na stavbě německých 5G sítí podíleli nedůvěryhodní poskytovatelé, jako je Huawei, hrozí ztráta důvěryhodnosti citlivé komunikace v zemi a mohlo by to ohrozit rychlou výměnu zpravodajských informací mezi tajnými službami USA a Německa.

To by mohl být větší problém, než by se mohlo zdát, neboť evropské bezpečnostní služby například v otázkách terorismu často ve velké míře spoléhají právě na informace od svých amerických partnerů. Německo takto loni odhalilo například přípravu útoku jedovatým ricinem v Kolíně nad Rýnem. WSJ dále tvrdí, že se jedná o první případ, kdy USA výslovně zmiňují důsledky, které by spolupráce s Huawei na budování 5G sítě mohla pro spojence mít ze strany Spojených států. Německá vláda kontruje tím, že nemůže učinit tak závažné a z hlediska trhu problematické rozhodnutí, když nemá o špionážních aktivitách Huawei žádné důkazy.