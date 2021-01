Rezervační systém na očkování proti covidu spustí ministerstvo zdravotnictví 15. ledna

Centrální rezervační systém (CRS) pro rezervování termínů očkování proti koronaviru spustí ministerstvo zdravotnictví 15. ledna, a to pro seniory ve věku 80 let a více. Zbytek populace se bude na očkování moct zaregistrovat od 1. února. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr zdravotnicí Jan Blatný.

Veřejnost se bude moct registrovat prostřednictvím online formuláře, případně přes linku 1221. Registraci může za očkovaného provést i rodinný příslušník, praktický lékař nebo sociální pracovník. V průběhu ledna ministerstvo chystá pilotní projekt, který systém otestuje.

Rezervační systém bude, podobně jako rozcestník pro rezervaci antigenních testů, přístupný na stránkách ministerstva zdravotnictví. CRS má nabízet přehled volných očkovacích kapacit v jednotlivých centrech v kraji, který si zájemce zvolí.

Termíny bude systém uvolňovat podle toho, zda zájemce o očkování bude splňovat podmínky pro zařazení do některé z rizikových skupin, případně podle obecné výše zájmu. „Tím, že se přihlásíte do tohoto registračního formuláře, tak jste vyjádřili svou svobodnou vůli, že se chcete nechat očkovat a poskytujete informace o své osobě, na základě kterých jste registrování do celého systému. A následně je vám přidělena určitá priorita,“ vysvětlil Blatný.

Ministerstvo informace z rezervačního systému plánuje zpřístupnit i pracovníkům očkovacích center. „Jako pracující na očkovacím týmu dostanete software, který si nainstalujete do svého počítače a budete mít nejenom přístup ke všem těm informacím, ale navíc budete moci sdílet tyto informace s centrálním řízením (očkování, pozn. redakce), bude to koordinováno s počtem vakcín,“ řekl Blatný.

Do konce února chce stát naočkovat přes půl milionu lidí. Zástupci méně rizikových skupin, jako například mladí, by měli podle Blatného dostat vakcínu až v létě.