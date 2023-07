Rozhlas ani ČTK nemají zájem o společnou aplikaci s ČT

Autor: Depositphotos

Česká tisková kancelář ani Český rozhlas se nechtějí zapojit do zpravodajské platformy, kterou plánuje nový generální ředitel České televize Jan Souček. Agentura by tím přišla o příjmy a rozhlas chce rozvíjet vlastní aplikace.





Na skeptický postoj tiskové agentury a veřejnoprávního rozhlasu upozornil server Lidovky.cz. „ČTK si váží každého klienta, který chce odebírat její zpravodajství a platit za něj. Zdarma ho dávat nemůže, protože nemá jiné příjmy než od svých klientů, ať už mediálních, či nemediálních. Žádné dotace, žádné koncesionářské poplatky,“ poznamenal ředitel ČTK Jaroslav Kábele.





Ředitel komunikace Českého rozhlasu Jiří Hošna uvedl, že myšlenka společné zpravodajské online platformy rozhlas překvapila. „ČRo do žádné takové společné platformy vstupovat nehodlá. Nespatřujeme v ní žádné výhody,“ řekl. Rozhlas má úspěšný web a aplikaci iRozhlas.cz.

Společná mobilní zpravodajská platforma všech tří médií veřejné služby byla jednou z hlavních myšlenek vítězného projektu Jana Součka. „ČT se musí věnovat zpravodajské produkci pro mobilní platformu a aplikaci. Digitální platformy nejsou naší silnou stránkou, pokud se jich rychle nechytneme, ten vlak nám ujede,“ řekl při červnovém veřejném slyšení kandidátů na generálního ředitele.

Veřejnoprávní zpravodajská platforma by podle něj měla fungovat v roce 2025. Pokud by do toho ČTK ani Český rozhlas nešly, měla by se Česká televize podle Jana Součka o takový projekt pokusit sama a dostat ho mezi top 3 projekty v návštěvnosti.

„Digitální podoba zpravodajství si na první příčku už rozhodně teď nesáhne. Myslím, že bychom na tom měli zapracovat a na tu první příčku si v horizontu tří let sáhnout. Nejenom u mladých lidí, ale průřezově v celé populaci se mění způsob, kam si lidé sahají pro aktuální informace. Odklon od lineárního televizního vysílání je znatelný a nabíhají naopak mobily, případně tablety,“ řekl v rozhovoru pro DigiZone.

Podle měření NetMonitor navštívilo server iRozhlas.cz v červnu letošního roku 1,4 milionu reálných uživatelů a mezi zpravodajskými servery mu tedy patřila třináctá příčka. Web ČT24 byl na čtrnácté pozici, navštívilo ho lehce přes milion reálných uživatelů. Projekt České noviny od ČTK navštívilo 947 tisíc reálných uživatelů, agentura však na tyto stránky dává jen malý výběr své produkce.