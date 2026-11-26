Rozšířená česká internetová služba určená pro takzvané platby nadále vykazuje vysoké finanční ztráty. Fintechová aplikace Skip Pay, dříve známá jako Mall Pay, ve finančním roce 2025 zaznamenala ztrátu po zdanění ve výši 163 milionů korun. Rok předtím to dělalo mínus 173 milionů korun. Skip Pay kumuluje vysoké ztráty dlouhodobě a v minulosti potřebovala finanční injekce, i kvůli licencím od České národní banky.
Skip Pay v posledním roce měla výnosy z úroků necelých 24 milionů korun, náklady na úroky činily 8,9 milionu. Výnosy z poplatků a provizí dělaly téměř 22 milionů s náklady 4,4 milionu korun. Ostatní provozní výnosy činily přes sedm milionů, ovšem s náklady více než 87 milionů. Správní náklady se dostaly na 51,8 milionu korun.
Skip Pay nabízí finanční služby v čele s odloženou platbou, půjčkou nebo nákupem na třetinu. Službu používá více než 38 tisíc e-shopů.
Skip Pay loni měla pohledávky za klienty přes 318 milionů. Závazky k bankám a družstevním záložnám byly téměř 312 milionů. Závazky a vlastní kapitál dělaly 430 milionů.
Skip Pay dlouhodobě označuje ztrátu za řízenou s tím, že se situaci postupně bude zlepšovat s tím, jak se firma stane držitelem licencí ČNB na platební instituci. Byznys s odloženými platbami je ale pro tuzemské fintechy náročný, se ztrátami dlouhodobě bojovalo i Twisto.
Skip Pay stoprocentně ovládá banka ČSOB, a to od roku 2022, kdy získala podíl od Daniela Křetínského, Patrika Tkáče a Rockaway, respektive Mall Group. Tuto skupinu koupilo polské Allegro, tehdejší Mall Pay ovšem součástí transakce nebyl.
Skip Pay se ve své dlouhodobé ztrátovosti řadí po bok obchodu Košík.cz, jehož ztráty už jdou do miliard. Košík majoritně ovládají Křetínský s Tkáčem.