Ztrátové odložené platby Mall Pay se mění na Skip Pay. Letos přes ně proteče miliarda

Autor: ČSOB





Česká fintechová služba Mall Pay zaměřená na odložené platby mění název na Skip Pay. Rebranding následuje akci, kdy firmu kompletně převzala ČSOB. Ta donedávna vlastnila polovinu firmu, tu druhou nedávno získala od Mall Group (PPF, Rockaway a Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem), a to po převzetí Mallu ze strany polského Allegra.

Bývalý Mall Pay je dlouhodobě ztrátový. Majitelé do firmy poslaly stovky milionů korun, a to i kvůli licencím ČNB. Podle vedení fintechu jde o řízenou ztrátu, ve které má firma být ještě další dva až tři roky.





Konkurentem Skip Pay je tuzemské Twisto. I to počítá ztráty, loni to bylo dalších 164 milionů. Twisto je nyní ve vlastnictví australské společnosti Zip, jejíž akcie v posledním roce spadly ke dnu a stále se nezvedly. Majitelé Twista firmu prodali za akcie Zipu. Problémy mají i další BNPL služby typu Klarna, které rovněž spadla hodnota. “Není to tak, že by se těmto firmám nedařilo, ale jejich hodnota je trhem vnímaná odlišně,” řekl výkonný ředitel Skip Pay Richard Kotrlík.

Čísla za poslední finanční rok startup nekomentuje. V řádech několika týdnů chce prezentovat aktuální čísla. Firma také nesdělila, kdy očekává přechod do alespoň provozního zisku.

Skip Pay mají růst důležité ukazatele. Počet registrovaných uživatelů byl loni 266 tisíc a letos by se měl dostat na 350 tisíc. Služba by letos měla zprostředkovat transakce za zhruba miliardu. Za prvních osm měsíců to bylo 600 milionů a za celý loňský rok 300 milionů.

ČSOB chce se svým fintechem expandovat. “Máme zahraniční ambice a připravujeme regionální expanzi,” navázal Kotrlík. “Do budoucna o Skip Pay uvažujeme jako o řešení s evropskými ambicemi,” doplnila ČSOB.

Mall Pay se chce pod novým názvem odpíchnout k novým službám. “Nový název je posledním krokem transformace, která s sebou mimo jiné přináší výrazné rozšíření služeb. Nově bude Skip Pay rozvíjet koncept takzvaného chytrého nakupování, které umožní pohodlně a bezpečně vyřešit v jedné službě nákup od platby až po případnou reklamaci nebo vratku,” shrnula firma.

“Díky Skipu odpadne nejen nutnost opisovat při placení údaje z karty, ale také složité vracení zboží, jeho reklamace nebo uplatnění prodloužené tříleté záruky či ročního pojištění, které budou mít majitelé Skip karet zdarma. Vše nyní půjde vyřídit jednoduše na několik kliknutí přímo v aplikaci,” doplnil Skip Pay.

Pomocí Skip Pay dnes lze nakupovat v deseti tisících českých e-shopech jako jsou Mall.cz, Vivantis, CZC, Košík.cz, Querko, Tescome, Husky, Hudy a další.

Ex-Mall Pay také přidává funkci Skip Třetina, která umožní zaplatit v některých e-shopech ve třech po sobě jdoucích splátkách bez navýšení. Jako první je skrze své platformy nabídnou Shoptet, Retailsys a eBrána. Do pilotního provozu se zapojují Travelking, MůjKoberec a Benlemi. Služba se otevře trhu koncem října. Identifikace uživatele proběhne přes Bank ID.

