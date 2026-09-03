RRTV prověřuje propagaci virtuálních předmětů na kanálu českého streamera

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prověřuje propagaci aplikací CSGO.NET a GGDROP na streamu českého tvůrce vystupujícího jako Skyf. Zjišťuje, zda služby spojené s virtuálními předměty ze hry Counter-Strike 2 nemohou být vyhodnoceny jako hazard a na základě jaké dohody je streamer propagoval na svém videokanálu.
Účet CSkyf na platformě Kick patří známému tvůrci videí o počítačové hře Counter-Strike 2. Jeho hlavní kanál na YouTube má přibližně 132 tisíc odběratelů. Na Kicku ho sleduje dalších 27 tisíc uživatelů. Ve videích a živých přenosech se věnuje hraní Counter-Striku, turnajům a obchodování s virtuálními předměty.
Úřadu někdo poslal stížnost na údajnou propagaci zahraničních hazardních webů. Po vlastní analýze se rozhodl obrátit na provozovatele aplikací, které se ve streamech objevují.
Estonská společnost Crystal Future OÜ mu má objasnit fungování webu CSGO.NET. Ten mimo jiné nabízí otevírání virtuálních beden obsahujících náhodné herní předměty. Ty pak uživatelé mohou převést do svého účtu ve službě Steam.
Britská společnost ITSFAIL LTD má podobně podat vysvětlení k webu GGDROP. Také jeho aplikace obsahuje otevírání beden, další herní režimy, získávání odměn a výběr získaných předmětů.
Samotné otevírání virtuálních beden ještě automaticky neznamená, že jde o hazardní hru. Záleží na konkrétních pravidlech, způsobu placení a možnosti naložit se získanými předměty. Obě zahraniční společnosti mají českému úřadu sdělit, zda jejich služby představují hazardní hru podle estonského, respektive britského práva. Současně musí popsat, na základě jaké smlouvy nebo jiné dohody spolupracovaly s provozovatelem účtu CSkyf. Na odpověď dostaly 30 dnů od doručení výzvy.