RRTV znovu řeší ověřování věku na Xfree. Prověřuje i další pornografické weby

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se znovu zabývá tím, jak pornografická platforma Xfree brání přístupu nezletilých. U dalších služeb stejného zaměření se doptává na neohlášené webové adresy nebo na to, kdo odpovídá za nabídku videí.
Společnost Alphafly Media, která Xfree provozuje, má vysvětlit, proč stále nezavedla účinné nástroje pro ověřování věku uživatelů, ačkoliv k tomu byla vyzvána už 12. června 2024. Absenci technických opatření potvrdila analýza webu z 21. až 30. září.
Zákon provozovatelům takových platforem ukládá chránit nezletilé před obsahem, který může poškodit jejich vývoj. Ten jim nemá být za běžných okolností dostupný. K tomu mají sloužit nástroje pro ověřování věku nebo jiná technická opatření. Prosté kliknutí na tlačítko, že je uživateli víc než 18 let, není dostatečné řešení.
U portálů XNXX (NKL Associates) a XVideos (WebGroup Czech Republic) se rada zabývá tím, proč nedostala informaci o alternativních doménách, které uživatele přesměrovávají na hlavní stránky webů. Úřad také rozeslal výzvy kvůli službám, jejichž provoz mu dosud nebyl oznámen.
Pražské společnosti SP Box se rada dotazuje, jak rozhoduje o videích nabízených na stránce Porn.com. Podle úředního zjištění se uživatel u velké části položek ve skutečnosti dostane na XNXX nebo XVideos, zatímco jiná videa zůstávají dostupná přímo na Porn.com. Regulátor proto chce podle zákona objasnit rozsah redakční odpovědnosti, tedy jaký vliv má provozovatel na výběr videí a jejich uspořádání v nabídce.
Všechny oslovené společnosti mají na vysvětlení 30 dnů od doručení příslušné výzvy. Rada těmito dotazy získává podklady pro další postup.
Česká rada má tyto služby v působnosti kvůli jejich zdejším provozovatelům. O povinnosti českých videoportálů oznámit své služby radě jsme na Lupě informovali už v roce 2023. Xfree tehdy patřilo mezi první zaevidované stránky pro dospělé.
Ochranu dětí na velkých pornografických platformách řeší také Evropská komise. V březnu 2026 zveřejnila předběžná zjištění, podle nichž Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos nedostatečně bránily přístupu nezletilých. Šlo o samostatný postup podle unijního nařízení o digitálních službách.