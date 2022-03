Rusové ostřelují televizní věž v Kyjevě

Kyjevská televizní věž se stala terčem ostřelování ruskou armádou. 385 metrů vysoký vysílač šíří televizní a rozhlasový signál. Podle Wikipedie je to druhá nejvyšší stavba na světě z příhradových nosníků.

Podle listu The Kyiv Independent si ruský útok vyžádal pět obětí a nejméně pět raněných. Na sousedící budovu byly vypáleny dvě rakety, vypukl požár, ale konstrukce věže zůstala stát. Ze záběrů na sociálních sítích to vypadá, že zásah dostal také přímo vysílač.

Terestrické vysílání ukrajinských médií je podle některých zdrojů přerušeno, jiné mluví o přechodu na záložní zdroje.

This video clearly shows a projectile hitting the Kyiv TV tower. Other videos captured at least two more explosions in the immediate area next to the tower. The freestanding lattice tower itself is still standing. https://t.co/cePwED7VxG pic.twitter.com/tNnvUgmomM