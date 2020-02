 »  Růst tržeb Alphabet se zpomalil

Karel Wolf

Zisk Alphabet, mateřské společnosti Google, vzrostl za čtvrtý kvartál loňského roku o pětinu, vyplývá to ze zveřejněných finančních výsledků. Tržby nicméně rostly nejpomaleji za pět let a akcie společnosti již na to stačily zareagovat čtyřprocentním propadem.

Čistý zisk společnosti zaznamenal meziroční nárůst o necelou pětinu, tedy na 10,67 miliardy dolarů. Tržby společnosti vzrostly na 46,08 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 17 procent. Relativní nárůst tržeb zůstává nicméně přes veškerou svou impresivnost nejnižší za posledních pět let a je také pod původními odhady analytiků. Pokud se týče samotného zisku, ten pro změnu původní odhady analytiků překonává. Zatímco reálný zisk na akcii dělal 15,35 dolaru, očekávání se pohybovala okolo třinácti dolarů.

Příjmy z vyhledávání a navázaných služeb vzrostly o 16,6 % a dosáhly 27,2 miliardy dolarů. Příjmy YouTube vzrostly téměř o 31 % a dosáhly 4,7 miliardy USD a Google Cloud inkasoval 2,6 miliardy USD, což je nárůst o impresivních 53 %. Zbytek příjmů tvoří majetkové výnosy a další nespecifikované zdroje.