 »  RVR: Pokuta čtrnáct tisíc eur za nesrozumitelné titulky pro neslyšící

Jan Brychta

Slovenský mediální regulátor, Rada pro vysílání a retransmisi, udělila na svém posledním zasedání pokutu ve výši 13 276 eur (cca. 330 tisíc korun) společnosti Markíza Slovakia. Pokutu si vysílatel vykoledoval odvysíláním čtyři dílů programu Nikdy ťa neopustím s titulky pro osoby se sluchovým postižením, které nezachycovaly „hovorený prejav spôsobom, ktorý umožnil porozumieť jeho obsahu“.

Regulátor přidal i upozornění na porušení zákona tím, že text titulků pro osoby se sluchovým postižením k uvedeným programům nebyl „zarovnaný na stred a sprevádzanie programu titulkami nebolo pri vysielaní zreteľne označené“.

Došlo i na klasické pokuty v zájmu „ochrany mládeže“. Společnost MAC TV odešla s pokutou osm tisíc eur za to, že na kanále Joj odvysílala program Rodinné záležitosti, který byl označen jako nevhodný pro diváky mladších dvanácti let, ačkoliv „zobrazoval, resp. prezentoval závislosti a obsahoval vulgárne vyjadrovanie a vulgárne gestá“. Kvůli nim měl být podle názoru radních klasifikován jako nevhodný pro diváky do patnácti let.