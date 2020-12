Samořídicí auto od Applu by mohlo přijít v roce 2024, pohánět je má nový typ baterií

Apple chystá uvedení vlastního samořídicího elektromobilu pro koncové uživatele. Cílem firmy je začít s výrobou v roce 2024, termín se ale může ještě posunout, zejména kvůli komplikacím způsobeným epidemií koronaviru. Ve své zprávě, která se odvolává na nejmenované zdroje, to napsala agentura Reuters. Apple se ke zprávě odmítl vyjádřit.

Auto má být podle agentury vybaveno novým typem baterie, kterou Apple vyvíjí. Firma si od ní slibuje dramatické snížení ceny akumulátorů a zvýšení dojezdu elektromobilů. Má jít o lithium-železo-fosfátový akumulátor (LFP).

Zpráva zní dost senzačně, řada věcí je ale i podle Reuters zatím nejasná. Podle zprávy je třeba možné, že by Apple automobily nevyráběl sám, ale mohl by se spolehnout na partnerství s nějakým existujícím výrobcem. Možné je ti to, že by firma místo výroby nového auta jen dodávala systém pro autonomní řízení do modelů existujících automobilek, uvádí Reuters.

O vývoj systému pro samořídicí automobily se firma snaží od roku 2014, její aktivity v tomto směru mají kódové jméno Project Titan.