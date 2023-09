Šéfredaktorem webu Nova.cz je Vedran Kovačević

Autor: TV Nova

Do televize Nova se po zhruba deseti letech vrátil novinář Vedran Kovačević. Stanice ho jmenovala šéfredaktorem webu Nova.cz.





„Mezi jeho hlavní úkoly patří další posílení pozice tohoto webu na českém mediálním trhu či příprava nových konceptů pro bonusové pořady nebo rozšířený obsah ke stávajícím i budoucím formátům TV Nova a Voyo,“ uvedla televize v tiskové zprávě.





„TV Nova i Voyo v poslední době výrazně navyšují investice do přípravy obsahu a je to vidět. A já budu moc rád, když toto všechno ještě více podpoříme i na webu nova.cz. Máme při natáčeních exkluzivní přístup k hercům a tvůrcům a rovněž skvělou platformu pro to, abychom se ještě více rozkročili do témat nad rámec standardního lifestylu,“ přiblížil Vedran Kovačević.

V letech 2012–2014 byl dramaturgem pořadu Volejte Novu. Do konce srpna letošního roku působil jako editor a dramaturg Českého rozhlasu Dvojka a také jako autor pro Dvojku vyráběl dokusérie. Předtím se podílel na startu TV Seznam, kde zodpovídal za lifestyle formáty a řídil redakci lifestyle, mimo jiné zaváděl i živé ranní a dopolední vysílání a lifestyle magazín Slavní. Dále pracoval například pro Rádio Impuls či idnes.cz.