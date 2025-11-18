Seznam chystá placený obsah, konkrétní podobu ladí

Seznam se chystá na domovské stránce ve větší míře využívat uživatelský obsah včetně videí. „Nově začneme uživatelům nabízet, aby svá videa nahrávali k nám, konkrétně na službu Médium. Video se stane důležitým tématem i pro příští rok, kdy se běžným uživatelům otevře Stream.cz,“ oznámil Ondřej Tolar, který má v Seznamu tuto problematiku na starosti.
Uživatelský obsah změní domovskou stránku výrazně, i díky nedávnému spuštění sociální sítě Lidé.cz. „Říkáme tomu platformizace. Už dávno nejsme jen vydavatel obsahu, nevystačíme si jen s vlastním obsahem, ale jsme distributorem. Chceme uživatelům nabízet to nejlepší napříč českým internetem a ideálně obsah šitý na míru každému zvlášť,“ vysvětlil Ondřej Tolar.
Seznam chce zároveň rozšiřovat placený obsah. Nedávno umožnil autorům, kteří přispívají na blogovací platformu Médium, aby u svých článků zapnuli paywall. „Zároveň chystáme přidávat na Médium i videa a chceme tak nalákat zajímavé videotvůrce. Vedle toho plánujeme příští rok začít experimentovat s prémiovým obsahem i na Seznam Zprávách, kde chceme nadstavbové a exkluzivní věci nabízet také předplatitelům,“ dodal.
Aktuální události a důležité zprávy však zůstanou dostupné všem zdarma, tak jako dosud.
„Naše domovská stránka se stane vstupní branou pro tento předplatitelský obsah. Běžný uživatel uvidí zatím jen upoutávky. Ve chvíli, kdy si něco předplatí, se mu to samozřejmě propíše i do jeho feedu, aby měl přidanou hodnotu a věděl, že peníze vynaložil dobře. Ovlivní to i naši službu Newsfeed, kde na příští rok plánujeme spolupráci s prémiovými partnery, kteří už placený obsah mají na svých webech, ale uživatel Seznamu se k němu těžko dostával. Chceme nabízet výběr toho top obsahu na českém internetu a dostat ho k uživateli přímo do jeho feedu na Seznamu,“ přiblížil Ondřej Tolar v rozhovoru, který Seznam zveřejnil na svém firemním blogu.
Tématu se věnoval také člen představenstva Seznamu Matěj Hušek ve velké mediální debatě na konferenci Czech Internet Forum. „Máme teď plán na rozvoj placeného obsahu, protože věříme, že dobrá kombinace příjmů z reklamy a z placeného obsahu Seznamu prospěje,“ přiblížil. Zároveň odhadl, že by první placený obsah mohl být vidět ještě v první polovině roku 2026.
„Možná to bude freemium, možná to bude nějaká sekce. Jsme v tomhle dost otevření. Máme sice nějakou představu, ale možná se ukáže jako chybná, takže si to potřebujeme otestovat a seznámit se s tím. Uvidíme, jak nám to bude fungovat na Médiu. V Seznamu se často stává, že když vidíme, že se naše hypotézy nepotvrzují, téma opustíme a zkusíme to jinou cestou. Takže to tu teď nebudu říkat, protože za půl roku to může být trochu jinak. Ale plán jít touto cestou tam rozhodně je a stoprocentně ho dotáhneme. V jaké konkrétně podobě, to teprve uvidíme,“ dodal.
Aktivity Seznamu v oblasti placeného obsahu bedlivě sledují ostatní vydavatelé na českém trhu. „Rozvoj či nerozvoj paywallu v Česku určuje do značné míry právě Seznam a jeho přístup ke zpravodajským médiím. Tím, že Seznam Zprávy a Novinky dnes nejsou za paywallem, je prosazení zpoplatnění u obecného zpravodajství obtížné,“ poznamenal v debatě na Czech Internet Foru generální ředitel Vltava Labe Media Vít Nantl.
„Ve skutečnosti je brzdou tohoto přístupu nad celým trhem Seznam. Historicky bylo řečeno, že Seznam zpravodajství nikdy nezamkne. Čtenář je tedy uspokojen zdarma a my mu obsah těžko můžeme zamykat,“ přidala se předsedkyně představenstva Czech News Center Libuše Šmuclerová.
Podle Seznamu má placený obsah na českém internetu velký potenciál. „Udělali jsme si k tomu výzkum, který nám ukázal, že kdyby se do toho vložil Seznam, byli bychom schopni zhruba ztrojnásobit počet uživatelů, kteří by na českém internetu za obsah platili. Idea byla taková, že by existoval model předplatného nad celým trhem, který by měl prostor na homepage Seznamu, ať už v mobilu, aplikaci nebo na desktopu. Člověk přijde, zaplatí na jednom místě a získá přístup ke kompletnímu placenému obsahu všech zapojených stran. Peníze by se pak přerozdělovaly podle určitých klíčů – který obsah je nejnavštěvovanější, na kterém obsahu si člověk službu zaplatil a tak dále,“ přiblížil Hušek.
Tento model fungování by byl odlišný od někdejšího slovenského systému Piano. „Naše představa je spíše taková, že bude existovat nějaké centrální API, které bude komunikovat se systémy, jež už weby používají dnes. Každý by si tak mohl nechat svůj systém, který mu vyhovuje, a sdílela by se jen informace o tom, kdo má předplatné a podobně,“ pokračoval Hušek, který se označil za velkého fanouška placeného obsahu.
Dodal, že časy se mění a Seznam dokáže reagovat na aktuální trendy. „Říkalo se, že homepage Seznamu nebude nikdy personalizovaná – a je. Stejně tak se před 20 lety říkalo, že Novinky budou vždycky zadarmo,“ naznačil v mediální debatě.