Seznam.cz najal do vedení bývalého vojáka. Má firmu připravit na možné hrozby a vnější vlivy

Seznam.cz najal do vedení bývalého vojáka. Má firmu připravit na možné hrozby a vnější vlivy

Jan Sedlák
Dnes
Lukáš Berger, Seznam.cz Autor: Seznam.cz

Největší česká internetová firma má od září ve vedení bývalého profesionálního vojáka. Pozici bezpečnostního ředitele obsadil Lukáš Berger, který v minulosti působil jako vojenský diplomat a člen Armády České republiky (například velitelský post). Byl také na ministerstvu obrany, naposledy sloužil jako jeho pověřenec v Berlíně.

Berger má v Seznamu posílit interní a externí bezpečnostní opatření a připravit firmu na možné potenciální hrozby, které nebyly veřejně specifikovány.

“Mým úkolem bude sjednotit a posílit v Seznamu systém opatření, která firmu chrání před možnými negativními vnějšími vlivy a riziky,” uvedl krátce Berger, opět bez detailů.

Seznam loni čelil složité situaci. Web Page Not Found například informoval, že se společnost vlastněnou Ivo Lukačovičem snažil převzít Michal Strnad, majitel zbrojovky Czechoslovak Group. Seznam je vlivné aktivum, což přitahuje pozornost politiky i byznysu. Kromě domovské stránky, nejnavštěvovanějšího webu v České republice (skoro sedm milionů návštěvníků měsíčně), provozuje také Seznam Zprávy (přes čtyři miliony) nebo Novinky.cz (téměř pět milionů).

Seznam odstavil výrobce serverů a dělá si je sám. Teď chce odstřihnout i Cisco. Plánuje také třetí datacentrum

Seznam odstavil výrobce serverů a dělá si je sám. Teď chce odstřihnout i Cisco. Plánuje také třetí datacentrum

