Seznam Zprávy: Do Rohlíku vstupují další dva investoři, fondy Quadrille Technologies a Index Ventures

Do online supermarketu Rohlík.cz podle Seznam Zpráv (SZ) vstupují investiční fondy Quadrille Technologies a Vitavest, která spadá pod Index Ventures. Přidávají se tak k dalším investorům, kteří do firmy vstoupili již dříve. Zakladatel a většinový majitel Rohlíku Tomáš Čupr shání investory kvůli zamýšlené zahraniční expanzi.

Firma by ke vstupu investorů měla 2. března vydat prohlášení. Podle SZ by francouzský fond Quadrille Technologies IV Investments ve firmě získá 1,7 %, lucemburský Vitavest pak 6,7 %. Vstup obou fondů do Rohlíku je už zaznamenán i v obchodním rejstříku.

Držitelem většinového podílu v Rohlíku, resp. společnosti Velká pecka, a. s., která online supermarket provozuje, je stále Tomáš Čupr který momentálně podle SZ vlastní 57 % firmy. Kvůli plánované expanzi společnost vloni prošla restrukturalizací a vydala dluhopisy za 166,5 milionu korun.

Na konci roku 2019 Rohlík vstoupil pod názvem Kifli do Maďarska, od konce loňského roku funguje také ve Vídni. Letos chce Čupr se svým online supermarketem vstoupit do Mnichova.