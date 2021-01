Rohlík.cz nejspíš získá miliardy korun od francouzského investora

Do online supermarketu Rohlík.cz pravděpodobně vstoupí francouzský investiční fond Partech Partners. Upozornily na to Hospodářské noviny (HN) na základě oznámení, které zveřejnil Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Podle HN by Rohlík měl od francouzských investorů získat asi 2,6 miliardy korun. Zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr už dříve řekl, že shání investory, kteří by do Velká pecka, s. r. o. (provozovatele Rohlíku) vložili 100 až 150 milionů eur na další rozvoj podniku, zejména expanzi do dalších evropských zemí.

Investor zřejmě výměnou za investiční kapitál získá podíl v Rohlíku. „Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že společnost Partech má získat možnost vykonávat spolu s fyzickou osobou, panem T. Č. společnou kontrolu nad společností Velká pecka, s. r. o.,“ stojí v oznámení ÚOHS. Čupr už dříve pro HN uvedl, že k prodeji nabídne menšinový podíl ve firmě.

Rohlík kvůli expanzi v loňském roce prošel restrukturalizací a vydal dluhopisy za 166,5 milionu korun.