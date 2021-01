České startupy v roce 2020: Miliardové prodeje a velké prestižní investice ze Silicon Valley

Rok 2020 se v případě českých technologických startupů dá popsat jako rok plný velkých prodejů do zahraničí a podobně přesvědčivých investic, které na náš trh zamířily. Zatímco ještě pár roků zpátky se oslavoval každý přísun byť jen malého rizikového kapitálu a zájem investorů a zákazníků ze zahraničí, dnes už jsou tyto zprávy zcela běžné.

Na startupové scéně se začíná projevovat efekt sněhové koule. První prodeje, zkušenosti a kapitál vytváří podhoubí pro další projekty. Pomáhá i obliba Česka jako schopného mezinárodního IT centra (prodej Pipedrive například přinesl zhodnocení podílů zaměstnanců českého vývoje), kam se velké firmy nebojí umisťovat své stěžejní kanceláře. Stále je ale na čem pracovat. Petr Šíma z DEPO Ventures například na Lupě glosuje, proč je Česko ve startupech mezi nejhoršími v Evropě.

Rok velkých prodejů za miliardy

Pojďme ale k pozitivním zprávám. Jedním z největších letošních exitů se stal prodej do té doby nenápadné společnosti Integromat do rukou mnichovského podniku Celonis. Transakce se pohybovala okolo sumy 2,5 miliardy korun a ze sedmi českých zakladatelů, kteří se předtím angažovali zejména kolem projektů firmy Allstar Group, udělala úspěšné podnikatele. Integromat, který dokáže automatizovat operace mezi aplikacemi a cloudovými službami, nevyužil žádného externího kapitálu. Mezi zákazníky lze najít Uber, Cisco či Adidas.



Autor: Integromat Integromat

Tichou vodou, která břehy mele, je i pražský Memsource. V něm koupila majoritní podíl americká skupina Carlyle Group s aktivy kolem 200 miliard dolarů. Memsource byl podle informací Lupy oceněn na zhruba 1,3 miliardy korun a nyní chce expandovat v Severní Americe a Asii. I Memsource, který vyvíjí platformu pro překlady, má mezi svými zákazníky jména jako Uber nebo Supercell. Jak ale v rozhovoru pro Lupu uvedl výkonný ředitel David Čaněk, firma mohla být ještě dále, kdyby se od začátku více zaměřila na marketing a prodej. Málo zkušeností a schopností v mezinárodním obchodu je – na rozdíl od technických schopností – častým problémem zdejších startupů.

Američané zalovili i v Brně, kde došlo k prodeji částí dřívější jedné společnosti Invea-Tech. Větší část odštěpené firmy Netcope Technologies převzal čipový gigant Intel, firmu Flowmon Networks pak softwarový Kemp Technologies. Tento úspěch je jedním z mála, jehož základy byly položeny v akademickém prostředí a následně skrze spin-off uvedeny do úspěšného komerčního provozu (Invea-Tech má základy v CESNETu a brněnských technických univerzitách), navíc bez externích investorů. Podobný kousek se před časem povedl Cognitive Security, které koupilo Cisco a sloučení loni po sedmi letech finálně dokončilo. O prodeji Flowmonu v rozhovoru mluví jeho šéf Jiří Tobola.

Další významná transakce je rovněž z Brna a přišla koncem roku. Belgická webhostingová společnost team.blue za řádově miliardy korun získala Webnode. To je jeden z výrazných reprezentantů éry kolem let 2008 až 2010, kdy byly české startupy a online projekty teprve v plenkách. Vít Vrba, který ve Webnode doposud držel 90 procent, celou dobu operoval především s vlastním kapitálem a za přispění Ondřeje Fryce. Nyní se brněnská služba stane součástí ambiciózní a rychle rostoucí evropské hostingové skupiny.



Autor: Memsource David Čaněk, Memsource

Bez rizikových investic se obešel i GoPay. Většinový podíl 53 procent v této platební bráně získal francouzský Worldline, a to za sumu kolem jedné miliardy korun. Jediným dosavadním vlastníkem byl Pavel Schwarz, který si od vstupu silného mezinárodního hráče slibuje možnosti pro expanzi v zahraničí. Firmu vybudoval a provozuje z Plané u Českých Budějovic a věří, že GoPay má před sebou velkou budoucnost, protože vlivem covidu dochází k rychlejší digitalizaci a růstu elektronických transakcí.

Nového majitele našli i Socialbakers. Stal se jím americký Astute vyvíjející software a služby pro zákaznickou podporu, takže se mu české nástroje pro práci se sociálními sítěmi budou hodit. Výše odkupní částky není veřejná. Mluví se o nižších miliardách korun, některé informace ale zmiňují i něco přes 50 milionů dolarů. Prodej každopádně udělal z až desítek zaměstnanců nové milionáře.

Značné prostředky do Česka doputovaly i z Indie, tamní IT obr Infosys totiž za 30 milionů eur získal GuideVision. Částku kolem 800 milionů korun dal za firmu soustředící se na služby kolem cloudové platformy ServiceNow. Pro pražský podnik to mimo jiné znamená možnosti růst dál mimo současné hlavní trhy ve střední a východní Evropě.

VSHosting, v jehož datacentru běží značná část české e-commerce, už je kompletně německý. Stoprocentní podíl odkoupila skupina Contabo, která s hostingovým byznysem roste po Evropě i v USA. VSHosting zatím nebude stavět plánované druhé datacentrum a nový majitel mu má pomoci doručit na trh dlouho vyvíjený cloud Zerops.



Autor: Flowmon Jiří Tobola, Flowmon

Jeden z prodejů se odehrál úplně na závěr roku. Britský fintech SaltPay za stovky milionů korun získal většinu ve Storyous. Podíl vedle zakladatele Igora Třeslína zhodnotilo i Rockaway. Storyous, které dělá pokladní systém, ukazuje, že i v restaurační krizi lze být na správném místě.

Loni se uskutečnilo ještě pár menších obchodů. Americké Paylocity v listopadu získalo Samepage, díky čemuž se zakončilo putování této služby po původním vzniku ve firmě Kerio. Herní studio Gamee zase za osm milionů dolarů přešlo pod hongkongskou skupinu Animoca a bude tak součástí impéria, které dělá hry s tématikou velkých značek jako Mattel, Garfield, NASA, Snoopy nebo F1. Mobilní herní vývojáři Geewa jsou od února součástí americké AppLovin. Jde mimo jiné o zhodnocení herní investice KKCG a úspěšné zakončení trnité cesty pro Miloše Endrleho. No a etičtí hackeři Citadelo jsou nově většinově vlastnění švýcarským Artmotion.

Tok investic ze zahraničí

Nyní přejděme na investice, kterých bylo také hodně. Vyniká mezi nimi Productboard, který si v lednu přišel na dalších 45 milionů dolarů, a to od slavných Sequoia Capital ze Silicon Valley. Tento startup s vývojem v Praze už tak posbíral 64,7 milionu dolarů s oceněním kolem 350 milionů dolarů. Zakladatelé Huber Palán a Daniel Hejl pro Lupu uvedli, že chtějí usilovat o status jednorožce, tedy firmy s hodnou jedné miliardy dolarů a výše.



Autor: productboard Hubert Palán, ProductBoard

Značným úspěchem je i 13 milionů dolarů pro startup Manta, který vznikl jako spin-off dejvické IT firmy Profinit. Nástroj pro práci s daty, který používají třeba PayPal nebo Comcast, zaujal Bessemer Venture Partners, tedy další velké jméno z Valley. Připojil se i SAP společně s německým fondem Senovo. Manta už celkově posbírala 17 milionů dolarů.

Zmiňované Senovo operuje také v další nadějné české firmě. Vedlo totiž letošní investici 3,5 milionu eur do IP Fabric pro monitoring dění v rozsáhlých sítích. IP Fabricu se ve vysoce konkurenčním prostředí daří vyhrávat globální obchody u zákazníků typu Airbus, SAP nebo Major League Baseball. S novými penězi půjde investovat do obchodu a být tak aktivnější.

Společnost GoodData bývala v dobách, kdy se toho ještě v Česku v oblasti startup moc nedělo, velkým pojmem. Nyní o ní už tolik slyšet není, ze sídla v San Francisku a vývojem v Česku ale operuje i nadále. Nově také s investicí od platebního kolosu Visa, který se zároveň stal strategickým partnerem.



Autor: IP Fabric Pavel Bykov, IP Fabric

Doposud největší prvotní seed investici ve zdejší historii získal česko-slovenský projekt Deepnote. Celkem 3,8 milionu dolarů do něj vložily slavné fondy Accel a Index Ventures. Deepnote se pouští na rostoucí trh s nástroji pro datové vědce a lidi, kteří pracují s daty. Cílem je přinést cloudový nástroj, který se stane určitým standardem podobně jako ve svém oboru Google Docs. Technologie klade důraz na spolupráci v týmech, což je často velký problém, a také aktualizaci balíčků.

Podobně dobře je na tom Resistant AI, do něhož v rámci seedu přiteklo 2,75 milionu dolarů. Hlavním investorem jsou Index Ventures. Resistance AI se dříve jmenovala Bulletproof AI. Za projektem stojí Martin Rehák, jenž se v minulosti podílel na vybudování Cognitive Security a vývoje Cisca v Praze. Hlavním cílem nového projektu je vytvořit formu AI, která brání systémy proti jiným AI.

Mladý Cinnamon Technologies pak posbíral 2,5 milionu dolarů, a to od lidí kolem technologií Ripple a Coil. Cinnamon se i za pomocí Interledgeru snaží změnit způsob monetizace obsahu na webu.

Dva miliony dolarů pak mají Yieldigo, a to od J&T, maďarského PortfoLionu a amerického Alchemist Acceleratoru. O umělé inteligenci využívané pro nastavování cen v rozhovoru mluvil Jiří Psota.



Autor: Cinnamon Róbert Tarabčák, Cinnamon

Zahraniční peníze se daří sbírat i projektu CREAL, v rámci kterého vzniká údajně revoluční displej pro virtuální a rozšířenou realitu. Ve Švýcarsku jej rozjeli Češi, kteří nejdříve počátkem loňského roku vybrali 170 milionů a v listopadu dalších 160 milionů korun. Mezi investory lze nalézt operátora Swisscom, DAA Capital nebo švýcarskou vládu.

Nové dva miliony dolarů pak získala další česká VR společnost, a sice výrobce headsetů VRgineers. Virtuální realita přilákala i velkou klasickou realitní kancelář Maxima, která začala nabízet virtuální pozemky v českém VR světě Somnium Space. Tomu se ostatně zadařilo několik emisí těchto komodit skrze krypto.

Za pozornost stojí i investice Ondřeje Fryce a jeho Reflex Capital. Dva miliony dolarů zamířily do české signageOS, což je velice zajímavý software pro digitální zobrazování. Brněnský Smartlook pak pobral 81 milionů korun, které kromě Fryce dodal nizozemský fond Airbridge.

Úspěchy českých investic v zahraničí

V posledních letech se v Česku začal objevovat trend, který stojí za to nadále sledovat. Naši investoři totiž začali více investovat do startupů v zahraničí, což přináší první výsledky. Aktivní je například polostátní ČEZ, který díky prodeji podílu v izraelském CyberX do rukou Microsoftu vydělal stovky milionů korun. Investičního kola se zúčastnil například s Qualcommem.

Karel Komárek, KKCG

S izraelskou investicí uspěla i skupina KKCG Karla Komárka. Startupová odnož Springtide Ventures zpeněžila podíl ve firmě Spot, kterou převzal NetApp. Desetiprocentní podíl se vrátil šestinásobně. Jiná investice KKCG v Izraeli ale dopadla neslavně. Ukázalo se, že vedení projektu Bio-Nexus falšovalo faktury a další údaje, takže se Komárek u soudu dožaduje 120 milionů korun.

Havrlantův Rockaway Capital zase inkasoval v Německu. Podíl v cestovatelském softwaru Voya se podařilo prodat Volkswagen Financial Services. Další zahraniční aktivity Rockaway si na potenciální zhodnocení musí počkat. Skupina je zejména aktivní skrze Rockaway Blockchain Fund, který vkládá prostředky do zahraničních projektů kolem blockchainu a krypta. Fond je velmi aktivní, má řadu investic, naposledy 1inch.exchange a Opium Protocol.

Další čekající investice mají i již zmiňované fondy ČEZu a KKCG. Energetický moloch vložil peníze do švédského startupu Eliq, který zpracovává data z chytrých elektroměrů. KKCG se zase podílí na Freeletics, německé konkurenci Apple Fitness+.

Ovšem na zřejmě největší exit se pomalu může těšit pražské Credo Ventures. To v jedné z prvních fází investovalo do rumunského startupu UiPath, jehož hodnota je nyní přes 10 miliard dolarů. Je možné, že se firma brzy vydá na burzu a Credo tak mnohonásobně svůj vklad zhodnotí, společně třeba s Googlem, Tencentem nebo Sequoia Capital.

Češi také v zahraničí udělali akvizice. Hotelový cloudový software Mews se sice velkou část roku pral s následky covidu, přesto od firmy Trivago koupil službu Base7booking. Flatio pak získalo portugalskou konkurenci NomadX. Naopak velké problémy má Kiwi.com, které si sahá na stovky milionů od státu.

Nové fondy a další trendy

Minulý rok se u nás zformovaly nové fondy s dostatkem rizikového kapitálu. Ondřej Tomek spustil Impulse Ventures s kapacitou až čtyř miliard korun. Podíly drží třeba v Safetice, kam přihodil dalších 40 milionů, nebo Dataddo.

Karel Obluk, Michal Pěchouček a další pak v rámci Evolution Equity Partners vytvořili nový fond cílící až na 5,8 miliardy korun. Obluk zároveň s Jiřím Hlavenkou a dalšími rozjel Czech Business Angel Association, která má profesionalizovat a podpořit rozvoj takzvaných andělských investorů. Těch je u nás málo, v začátcích startupů jsou ale velmi potřeba.

Novým aktivním hráčem je dvojice J&T a bývalý vysoce postavený telco manažer Tomáš Budník. Jejich fond J&T Thein SICAV už stihl například koupit net.pointers, Síť ne­bo Aitcom. J&T investuje také bokem, třeba do české alternativy k Robinhood jménem Fondee. Objevil se také Eskalator Capital s podílem mimo jiné v signageOS. Investovat do startupů začal i Josef Průša, podíl získal ve Worldee.

Do budoucna lze mimo jiné očekávat další investice do e-sportu. To, že tato oblast začíná být hodně zajímavá, dokazuje i fakt, že do ní vstupují bývalá šéfka České pošty Marcela Hrdá a bývalý šéf státního IT podniku Alan Ilczyszyn. E-sportovou podporu od státu chce i konkurenční asociace.

O další rozvoj se pak budou snažit QR platby Qerko, které loni dostalo další peníze. Rok 2020 přinesl řadu dalších investic, na které už není prostor. Rockaway a KKCG například navýšily podíl v ThreatMark, Hlavenka, Barta a spol. investovali do IoT startupu Agdata, desítky milionů získalo Wereldo a podobně je na tom Localazy.