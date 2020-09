Bývalá šéfka České pošty a CEFC se dala na esporty. S exšéfem NAKITu chtějí peníze od státu

Bývalá ředitelka České pošty, někdejší členka nejvyššího vedení ČSA a do roku 2018 výkonná viceprezidentka evropské části čínské skupiny CEFC (dnes CITIC) Marcela Hrdá, kterou pojí úzké vztahy s Jaroslavem Tvrdíkem, se pustila do aktivit kolem profesionálního hraní videoher (esport). Společně s bývalým ředitelem státního IT podniku NAKIT Alanem Ilczyszynem stojí za nově vzniklou organizací Czech Electronic Sport Association (CESA). Ta by se ráda napojila na státní aktivity a peníze.

„Z pohledu státu chceme esport dostat na úroveň běžného sportu. To by znamenalo i více finančních prostředků. Peníze bychom ale nechtěli z rozpočtů na sport. Za Milanem Hniličkou (šéf Národní sportovní agentury – pozn. redakce) určitě chodit nebudeme,“ popisuje pro Lupu Ilczyszyn v kanceláři na Václavském náměstí, odkud operuje jeho firma Vyker.

Vyker funguje jako akciová společnost, se kterou jsou spojeny další dvě firmy Vyker Management a Vyker Investment. Ilczyszyn a Hrdá zde figurují jako společníci a jednatelé. V dozorčí radě pak zasedá Jiří Zmatlík, který dříve působil jako místopředseda dozorčí rady NAKITu. Také Hrdá měla v minulosti na NAKIT vliv. Jde o státní podnik spadající pod ministerstvo vnitra, kde měla Hrdá i díky dřívějšímu vedení České pošty dobré kontakty. NAKIT se ostatně v roce 2016 spojil s Odštěpným závodem ICT služeb spadajícím pod poštu. O propojení Hrdé s Ilczyszynem se v zákulisí často mluvilo.

Trojice Hrdá, Ilczyszyn a Zmatlík stojí rovněž za společností United Sport Partners. Léta fungující sportovní a marketingovou agenturu převzali letos v březnu. V červnu pak vznikla esportová asociace CESA. Jedním ze tří zakladatelů jsou právě United Sport Partners, dalšími pak Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) a ostravský IT distributor AT Computers.

Napojit se na stát a peníze

„Já osobně se o esport nikdy více nezajímal, spíše o sport jako takový. K zájmu o toto téma mě přivedla asijská společnost Yes! E-Sports, která pořádá různé esportové akce a hledala partnera pro aktivity v Evropě. Prozatím jsme s nimi podepsali memorandum,“ vzpomíná Ilczyszyn.

CESA rozjela činnost i přesto, že na české scéně už podobná entita operuje. Jde o Českou asociaci esportu (ČAE) vedenou Lukášem Pleskotem (PlayZone či esport na Primě). ČAE je mimo jiné členem mezinárodních organizací, takže může sestavovat reprezentace na oficiální zahraniční akce a podobně.“ Tato asociace je dle mého názoru na trhu vnímaná tak, že zastupuje své komerční zájmy. Komunita ale volala po nezávislé instituci,“ vysvětluje Ilczyszyn motivace k rozjezdu CESA. Jak konkrétně komerčně konkurenční asociace vystupuje, neříká.

Ilczyszyn zároveň uvádí, že firmu United Sport Partners, který za CESA stojí, převzal „v rámci investičních aktivit Vykeru“. Dále tvrdí, že „CESA pro nás není nástroj pro dělání byznysu, ale pomůže růstu celého odvětví“, a větší trh pak má představovat více obchodních příležitostí.

Bývalý šéf NAKITu se každopádně často vrací k tomu, že se chce více napojit na stát. „Chceme esport vysvětlovat politikům. Mluvíme také s ministerstvem školství, zda by bylo možné rozvinout oficiální metodiku výuku esportů,“ popisuje. To by údajně mohlo vést například k vytvoření esportových kroužků na školách, které by byly odborně vedeny. Na tyto a další aktivity by pak zřejmě šlo čerpat státní příspěvky.

„S Prahou zase chceme debatovat o vytvoření komunitních esportových center. Peníze by mohly přicházet i od měst,“ rozvádí dále Ilczyszyn. „Ano, CESA lze teoreticky přirovnat k fotbalovému svazu,“ odpovídá na dotaz.

Státní registr hráčů

CESA se má údajně brzy spojit s prozatím nejmenovanou sportovní organizací. To, zda to bude „Tvrdíkova“ Slavia, která se do esportu letos vrhla, není jasné. Připravuje se i spolupráce s jednou z televizních stanic.