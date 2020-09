Budníkův Thein a skupina J&T spouští investiční fond zaměřený na IT firmy

Letos v dubnu založená investiční společnost Thein bývalého šéfa O2, Tomáše Budníka, a skupina J&T Private Equity Group založily společný investiční fond J&T Thein SICAV a.s. Investovat chce primárně do již rozjetých IT firem a do společností zabývajících se kybernetickou bezpečností. První upisovací období vypukne v říjnu.

Fond má k dispozici do začátku kapitál v hodnotě půl miliardy korun. Thein bude jeho většinovým vlastníkem s podílem 65 %, distribuován má být exkluzivně prostřednictvím J&T Banky. Skupina J&T Private Equity Group, které patří zbytek podílu, se orientuje na investice do společností a projektů v oblasti energetiky a průmyslu, e-commerce, retailu, realit, médií, sportu, zdravotnictví, cestovního ruchu, informačních a komunikačních technologií či vědy a výzkumu. Skupina vznikla v roce 2013 a působí v České republice, na Slovensku, v Holandsku, na Kypru, v Chorvatsku a několika dalších zemích.

„Jsem velice rád, že jsme získali pro spolupráci tak silného partnera, jakým je J&T. V naší vizi pomáhat s digitalizací a transformací česko-slovenského IT prostředí je J&T partnerem, který nám pomůže celý proces významně urychlit. Skupina Thein disponuje zkušeným manažerským týmem, J&T finanční stabilitou a zkušeností v private equity obchodech. Je to skvělá synergie, která pomůže budovat skupinu na hodnotách českých a slovenských rodinných firem a zároveň zaručí široký záběr produktů a služeb pro korporátní i firemní segment,“ prohlásil ke vzniku společného podniku Budník.